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Spor

ÖZEL│Trabzonspor'un eski oyuncusu Peres'den Fenerbahçe maçı yorumu: Roma'ya zorluk yaşatır

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ÖZEL│Trabzonspor'un eski oyuncusu Peres'den Fenerbahçe maçı yorumu: Roma'ya zorluk yaşatır

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması giyen Roma’nın eski yıldızı Bruno Peres, bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi Türkiye Gazetesi’nin sorularını cevapladı. Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncularıyla muazzam bir takım olduğuna dikkat çeken Peres, “Kadıköy’deki atmosfer çok gergin ve baskı üst seviyede. Roma, zihinsel olarak da hazırlıklı olmalı” dedi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu akşam İtalyan devi Roma’yı sahasında ağırlayacak. 18 yıl aradan sonra Avrupa’nın 1 numaralı kupasına katılan sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle zafer peşinde. Süper Lig’i yakından tanıyan Roma’nın eski beklerinden Bruno Peres, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, galibiyete yakın olan takımı da açıkladı.

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PERES: HARİKA TAKIM RUHU VAR

Şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan ve İtalya Serie A’nın zirvesinde yer alan Roma’nın oyununu değerlendiren Bruno Peres, “Roma, son zamanlarda çok iyi bir performans sergiliyor ve harika bir takım ruhu ortaya koyuyor. Atalanta karşısındaki geri dönüş özellikle önemliydi. Zira bu, takımın güçlü zihniyetini ve son ana kadar mücadele etme becerisini ortaya koydu. Roma'nın büyük bir özgüven kazandığına ve takım olarak geliştirdikleri gücü ortaya koyduğuna inanıyorum. Bu da Fenerbahçe karşısında büyük bir fark oluşturabilir.” dedi.

Bruno Peres
Başlık ResmiBruno Peres

“GASPERINI’NİN TAKIMA ETKİSİ OLUMLU”

Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takım yönetimine değinen Peres, “Gasperini, harika bir teknik direktör. Onun takımına karşı birkaç kez oynama deneyimim oldu. Oyuncularının kariyerlerine büyük katkı sağlama ve onları hem fiziksel hem de zihinsel açıdan güçlü bireyler olarak geliştirme konusunda üstün bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum. Roma iyi futbol sergiliyor; bu da Gasperini'nin çalışmalarının bir yansıması. İtalya Ligi’nde başarılı bir sezon geçirdiler ve bence onun takım üzerindeki etkisi son derece olumlu oldu.” diye konuştu.

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“ROMA’DAKİ OYUNCULAR FARK OLUŞTURUR”

Roma’nın güçlü yönlerinden bahseden Brezilyalı futbolcu, “Roma'dan bahsetmek her zaman çok zordur. Çünkü onlar, harika oyunculara sahip çok güçlü bir takım. Roma gibi bir takımda oynamak için üst düzey bir oyuncu olmanız gerekir. Bugün Roma’nın kadrosunda, bu maçta fark oluşturabilecek Dybala, Soulé, Wesley, Cristante gibi oyuncular bulunuyor. Maçın sonucunu detayların belirleyeceğine ve daha az hata yapan takımın kazanan olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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“TÜRK FUTBOLUNA İLGİ ARTIYOR”

Türk futbolunun gelişim sürecine vurgu yapan başarılı savunmacı, “Türk futbolu son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi. Artık liginizde dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazıları forma giyiyor. Bu transferler rekabete değer katarken, Türk futboluna yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki görünürlüğü ve ilgiyi artırıyor.” tespitinde bulundu.

“FENERBAHÇE, ROMA’YA ZORLUK YAŞATIR”

Fenerbahçe’nin kadro kalitesiyle ilgili olarak değerlendirmelerini aktaran Bruno Peres, şöyle devam etti:

Fenerbahçe çok güçlü bir takım; bünyesinde harika oyuncular barındıran, muazzam bir takım. Ayrıca yaz transfer döneminde bazı önemli transferler gerçekleştirdiler. Lukaku, Brezilyalı Ederson, Kanté ve Türk oyuncu Kerem gibi kadrosunda çok iyi oyuncular var. Fenerbahçe, Roma'ya oldukça zorlu bir maç yaşatabilecek kapasitede bir kadroya sahip. İkisi de çok güçlü ve nitelikli takımlar. Bu yüzden harika bir maç olacağını düşünüyorum. Ve tekrar söylüyorum: bu, daha az hata yapanın ve fırsatlarını değerlendirenin kazanacağı bir maç olacak.

“ATMOSFER ÇOK GERGİN, BASKI MUAZZAM”

2021-2023 yılları arasında Trabzonspor’daki 46 maçlık serüveninde Fenerbahçe deplasmanında da oynadığını söyleyen Peres, akşamki atmosferle ilgili, “Bir oyuncu olarak, bugüne kadar oynadığım en zorlu stadyumlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Atmosfer çok gergin ve baskı muazzam. Zihinsel olarak hazırlıklı olmalısınız çünkü sadece rakip takımla değil, aynı zamanda taraftarlarla ve onların inanılmaz baskısıyla da karşı karşıyasınız.” sözlerini sarf etti.

Brezilyalı futbolcu, 2021-2023 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.
Başlık ResmiBrezilyalı futbolcu, 2021-2023 yılları arasında Trabzonspor forması giydi.

“İLK 15 DAKİKAYI ÇOK İYİ İDARE ETMELİ”

Taraftar desteği bakımından Avrupa’nın önde gelen takımlarından olan Roma’nın akşamki atmosferi nasıl karşılayacağını belirten Brezilyalı sağ bek, “Roma'nın Fenerbahçe'ye karşı oynamak için çok iyi hazırlanması ve çok zorlu bir sınavla karşı karşıya kalabileceğini anlaması gerekiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin, takımı kesinlikle 90 dakika boyunca destekleyecek olan taraftarlarının gücünü arkasına alacak olması nedeniyle yüksek bir performans sergilemeleri gerekecek. Roma'nın ilk 15 dakikayı iyi idare etmesi gerekiyor. Çünkü taraftarlar, ev sahibi takımı ileriye taşımak ve açılış golünü bulmalarına yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklar.” dedi.

“ROMA HAFİF AVANTAJA SAHİP”

Zorlu mücadelede galibiyete yakın olan tarafla ilgili tespitlerde bulunan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak şöyle konuştu:

İkisi de harika takımlar, bu yüzden çok çekişmeli bir maç bekliyorum. Oyun tarzını kabul ettiren ve sahada daha iyi bir performans sergileyen takım avantajlı olacaktır. Roma, şu anda iyi bir formda ve özgüvenle oynuyor. Birçok kişinin kazanabileceklerinden şüphe duyduğu maçları kazandılar. Bu nedenle, Roma’nın şu anda içinde bulunduğu iyi form nedeniyle hafif bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi bunlar iki harika takım ve bu maçın sonucunu detayların belirleyeceğine inanıyorum.

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