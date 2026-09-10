İmamoğlu ve diğer tutuklular için “çay yasağı” iddiasına Başsavcılıktan cevap

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklara “çay yasağı getirildiği” yönündeki iddialara cevap verdi. Başsavcılık, duruşma öncesinde çay-kahve servisinin hiçbir tutukluya yapılmadığını, cezaevindeki odalarda çay içilmesine ilişkin ise herhangi bir sınırlama bulunmadığını bildirdi.

İstanbul’da İBB davasındaki tutuklu sanıklara “çay yasağı getirildiği” iddiası gündeme geldi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberde, Silivri’deki duruşmalar öncesinde tutukluların nezaret bölümünde çay içmesine izin verilmediği ve uygulamanın “güvenlik” gerekçesiyle hayata geçirildiği öne sürüldü.

İddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamındaki tutuklu sanıklara çay yasağı getirildiği” yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu

BAŞSAVCILIK: ÇAY-KAHVE SERVİSİ HİÇBİR TUTUKLUYA YAPILMADI

Başsavcılığın açıklamasında, “Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği” hükümlerine dikkat çekildi.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde, günlük olarak duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verileceği belirtilen açıklamada, duruşma öncesinde çay ve kahve servisi yapılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı ifade edildi.

Başsavcılık, “Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulama hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmamıştır” açıklamasını yaptı.

CEZAEVİNDE ÇAY İÇMEYE SINIRLAMA YOK

Açıklamada ayrıca, duruşma öncesindeki uygulamayla ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalardaki durumun birbirinden ayrılması gerektiği vurgulandı.

Başsavcılık, “Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur” ifadelerini kullandı.

Böylece, tutukluların cezaevindeki odalarında çay içmelerinin yasaklandığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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