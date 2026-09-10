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Müşterileri bilgilerini açık etmişler! KVKK'dan giyim mağazasına para cezası

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Müşterileri bilgilerini açık etmişler! KVKK'dan giyim mağazasına para cezası

İnternet üzerinden satış yapan giyim mağazasından kendi adına sipariş verildiğini ve bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açıldığını tespit eden müşteri, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurdu. KVKK, firmaya 200 bin lira idari para cezası verdi.

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KVKK'nin kararına göre, bir müşteri, üyesi olduğu internet üzerinden satış yapan bir giyim mağazasından, kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı.

MÜŞTERİNİN HESABI KULLANILMIŞ

Bunun üzerine üyelik hesabına giriş yapan kişi, başka birinin kendi hesabı üzerinden işlem yaptığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü. Müşteri, kişisel verilerinin üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelmesi nedeniyle KVKK'ye şikayette bulundu.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞLAR

Olayla ilgili inceleme yapan KVKK, şikayetçi müşterinin adı, soyadı, üyelik bilgileri, telefon numarasına ilişkin kişisel verilerin, veri sorumlusunun internet sitesinde sınırsız bir kitlenin erişimine açık şekilde paylaşıldığını tespit etti.

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FİRMAYA 200 BİN LİRA CEZA

KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyen, gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK'nin kararında, müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığına işaret edildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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