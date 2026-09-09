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Teknoloji

Apple Watch’larda yeni dönem! Series 12 ve Ultra 4’ün Türkiye fiyatları belli oldu

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Apple Watch’larda yeni dönem! Series 12 ve Ultra 4’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, “Surprise and Shine” etkinliğinde yeni giyilebilir ürünlerini görücüye çıkardı. Apple Watch Series 12 ve macera odaklı Apple Watch Ultra 4’ün özellikleri ve Türkiye fiyatları belli oldu.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Apple, iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir iPhone’un yanı sıra yeni akıllı saatleriyle kablosuz kulaklığını da tanıttı. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan etkinlikte Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 modellerinin üzerindeki örtü kaldırıldı.

APPLE WATCH SERİES 12

Apple Watch Series 12, tasarımını büyük ölçüde korurken sağlık takibinde önemli yenilikler sunuyor. Yeni Sağlık Verisi Algılama Sistemi sayesinde saat, arka planda her beş saniyede bir kalp atış hızını, her beş dakikada bir ise kalp atış hızı değişkenliğini ölçebiliyor. Apple’a göre nabız ölçümleri Series 11’e kıyasla 60 kat daha sık gerçekleştiriliyor.

Yeni modelde tasarım büyük ölçüde korunurken performans ve farklı alanlarda yeniliklerle geldi. Series 12, 42 mm ve 46 mm kasa seçeneklerine sahip. Alüminyum modeller Rose Gold, Silver, Space Gray ve Jet Black, titanyum modeller ise Gold, Natural ve nötr seçeneklere sahip.

SERAMİK KASA YENİDEN ÜRÜN GAMINDA

Ayrıca 2017'de Apple Watch Series 3'ün üst seviye versiyonlarında kullanılan seramik kasa yeniden ürün gamına eklendi.

42 mm modelde 1,77 inç, 46 mm modelde ise 1,96 inç ekran bulunuyor. Modelde en büyük değişim ise S12 çipiyle gelmesi.

Saatin sürekli açık LTPO3 OLED ekranı 2.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Alüminyum modellerde daha dayanıklı Ceramic Shield 2 koruması kullanılırken cihaz, 50 metre suya ve IP6X seviyesinde toza dayanıklılık sunuyor.

Series 12’nin yeni Hazır Olma özelliği; son aktiviteleri, uyku düzenini ve sağlık verilerini analiz ederek kullanıcının günlük fiziksel durumunu tek bir skorla gösteriyor. Saat ayrıca EKG, Kanda Oksijen, uyku apnesi bildirimleri, bilekten sıcaklık ölçümü ve uyku skoru gibi mevcut sağlık özelliklerini sürdürüyor.

Yeni S11 işlemci, Siri AI ve İşitsel Zeka özelliklerine güç sağlıyor. Ancak Siri AI’ın başlangıçta yalnızca İngilizce kullanılabileceği belirtiliyor.

Yeni model özellikle ağırlık antrenmanı yapan kullanıcılar için daha kapsamlı veriler sunuyor. Apple Watch'un güç antrenmanları için takibi genel egzersiz süresi ve kalori gibi temel verilerle sınırlı kalmadan daha kapsamlı veriler sunuyor.

PİL ÖMRÜ 24 SAAT

Series 12, normal kullanımda 24 saate, Düşük Güç Modu’nda ise 38 saate kadar pil ömrüne sahip. Hızlı şarjla pil yaklaşık 30 dakikada yüzde 80 seviyesine ulaşırken 15 dakikalık şarj 12 saate kadar kullanım sağlıyor.

APPLE WATCH ULTRA 4

Apple Watch Ultra 4, 49 mm boyutundaki titanyum kasasını ve safir kristal ekranını koruyor. Natürel ve Siyah renklerle sunulan model, 3.000 nite ulaşan sürekli açık LTPO3 OLED ekrana sahip.

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PİL ÖMRÜ 50 SAATE ÇIKTI

Yeni model normal kullanımda 50 saate, Düşük Güç Modu’nda ise 84 saate kadar çalışabiliyor. Max Extended Workout modunda 45 saatlik takip sunan saat, 15 dakikalık hızlı şarjla 18 saate kadar kullanım süresine ulaşabiliyor.

Ultra 4, WR100 suya dayanıklılık ve IP6X toz korumasıyla geliyor. Saat, 40 metreye kadar eğlence amaçlı dalışlarda ve yüksek hızlı su sporlarında kullanılabiliyor.

SAĞLIK SENSÖRLERİ YENİLENDİ

S11 işlemciden güç alan yeni Sağlık Verisi Algılama Sistemi, arka planda her beş saniyede bir kalp atış hızını, her beş dakikada bir ise kalp atış hızı değişkenliğini ölçüyor.

Yeni Hazır Olma skoru; kullanıcının aktivitelerini, uyku düzenini ve yaşam bulgularını analiz ederek günlük fiziksel durumunu gösteriyor. EKG, Kanda Oksijen, uyku skoru, uyku apnesi bildirimleri ve bilekten sıcaklık ölçümü de devam ediyor.

Apple Watch’larda yeni dönem! Series 12 ve Ultra 4’ün Türkiye fiyatları belli oldu
Başlık ResmiApple Watch’larda yeni dönem! Series 12 ve Ultra 4’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Apple Watch Ultra 4 ayrıca Siri AI ve çevredeki önemli sesleri algılayabilen İşitsel Zeka özelliklerini destekliyor. Siri AI’ın başlangıçta İngilizce kullanılabileceği belirtiliyor.

Modelde adım takibi de yenilendi. Özellikle kapalı alanda yapılan yürüyüş ve koşularda mesafe ölçümü iyileştirilirken, adım sayımı doğruluğu artırılmış. Modelin akıllı saatler arasında en doğru adım takibini yaptığı iddia edildi.

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TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple Watch Series 12’nin Türkiye fiyat listesi de belli oldu. Modelin Alüminyum kasalı versiyonu 27.999 TL’den, Titanyum versiyonu 69.999 TL’den, seramik versiyonu ise 89.999 TL’den satışa çıktı.

Apple Watch Ultra 4 ise 75.999 TL’lik başlangıç fiyatına sahip.

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