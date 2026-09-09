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Dünya

Trump, 12 ülkenin kararını yeni gördü! İsrail ile görüşecek

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Trump, 12 ülkenin kararını yeni gördü! İsrail ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin İsrail ile görüşeceğini söyledi. Kararı yeni gördüğünü belirten Trump, “Bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, 12 ülkenin İsrail'e yönelik kararının sorulması üzerine konuyu İsrail ile görüşeceğini söyledi.

Kararı yeni gördüğünü belirten Trump, “Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün ortak yazılı açıklama yapmıştı.

Bakanlar, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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