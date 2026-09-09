Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler! "Siz köpeklere hesap verecek halim yok"

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma ve dava süreci sürerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gülter, annesinin evine pencereden girmesi üzerinden kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında sert sözlerle tepki gösterdi.

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma ve dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Gülter, annesinin evine pencereden girmesi nedeniyle eleştirildiğini belirterek, eve girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını söyledi.

"SİZ KÖPEKLERE HESAP VERECEK HALİM YOK"

Annesinin evine nasıl gireceğinin kimseyi ilgilendirmediğini ifade eden Gülter, canlı yayında şu sözleri söyledi:

“Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok.”

"KÜFÜR ETMEM LAZIM AMA EDEMİYORUM"

Gülter, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından annesinin hayatta olması halinde yaşanabilecekleri de dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi.”

Gülter’in canlı yayındaki bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DURUŞMA 1 EKİM’DE

Güllü’nün ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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