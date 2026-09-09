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Dünya

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

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Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi
Fotoğraf Başlığı Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistandan Suudi Arabistan ve Türkiyeyi ilgilendiren tarihi savaş açıklaması!

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Geo News'e yaptığı açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kritik mesajlar verdi. Yemen'deki saldırıların Suudi Arabistan'a sıçraması halinde anlaşmanın "kesinlikle yürürlüğe gireceğini" söyleyen Asıf, "Üç ülkeden birine yönelik saldırı, üçüne yönelik ortak saldırı olarak kabul edilecektir" dedi.

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Ortadoğu'da artan gerilimin ardından yeniden gündeme geldi. Anlaşma, üç ülkeden birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması esasına dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da imza töreninin ardından anlaşmanın "kolektif caydırıcılığı" temel aldığını açıklamıştı.

Geo News'e konuşan Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Yemen'deki gelişmelerin Suudi Arabistan'a sıçraması ihtimaline ilişkin konuşarak İslamabad'ın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olduğunu söyledi.

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!
Başlık ResmiMekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

"MEKKE ANLAŞMASI KESİNLİKLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı durumunda anlaşmanın devreye gireceğini belirten Asıf, şöyle konuştu:

"Herhangi bir kışkırtıcı saldırı olursa veya Yemen'de yaşananlar Suudi Arabistan'a sıçrarsa Mekke Anlaşması kesinlikle yürürlüğe girecektir. Bu konuda herhangi bir şüphe olmamalı. Biz anlaşmanın şartlarına ve koşullarına bağlıyız ve böyle bir ihtiyaç doğması halinde yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz."

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!
Başlık ResmiMekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

"BİRİNE SALDIRI ÜÇÜNE SALDIRI SAYILACAK"

Mekke Anlaşması'nın ortak savunma niteliğine işaret eden Asıf, üç ülkenin birbirine yönelik saldırıları nasıl değerlendireceğini de açıkladı:

"Mekke Anlaşması'na göre, üç ülkeden birine yönelik saldırı üç ülkeye yönelik ortak bir saldırı olarak kabul edilecektir. Bu konuda hiçbir belirsizlik bulunmuyor. Herhangi bir ek açıklamaya gerek yok. Bu, ortak bir savunma anlaşmasıdır."

Anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğu daha önce Pakistan tarafından da açıklanmıştı. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını söylemişti.

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!
Başlık ResmiMekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

"ANLAŞMANIN KENDİSİ CAYDIRICI OLABİLİR"

Asıf, anlaşmanın yalnızca askeri karşılık mekanizması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek caydırıcılık yönüne vurgu yaptı:

"Mekke Anlaşması'nın kendisi de caydırıcı bir unsur olabilir. Her zaman bir tuğlaya taşla karşılık vermemiz gerekmiyor. Böyle bir şart yok."

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!
Başlık ResmiMekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistan'dan Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ilgilendiren tarihi "savaş" açıklaması!

"SUUDİ ARABİSTAN'A DAHA ÖNCE DE YARDIM ETTİK"

Pakistan'ın geçmişte Suudi Arabistan'a verdiği desteği hatırlatan Asıf, "Suudi Arabistan 2014 yılında da saldırıya uğramıştı. O zaman da savunma bakanıydım. O dönemde Suudi Arabistan'a yardım ettik" dedi.

İSRAİL'E İŞARET ETTİ

Bölgedeki çatışmaları değerlendiren Asıf, İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu.

"İsrail'in bu çatışmanın devam etmesini ve herkesin bundan yıpranmasını istediğini düşünüyorum. Çünkü onlar bu savaşın maliyetini bile karşılamıyor. Savaş için harcanan para yurt dışından geliyor."

Asıf, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artacağını savunarak, "Dünyanın vicdanının uyandığına inanıyorum ve bu küresel vicdan kendi içinde bir baskı oluşturuyor. Barışın bölgede mutlaka sağlanacağına ve İsrail'in sonunda bunun bedelini ödeyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistandan Suudi Arabistan ve Türkiyeyi ilgilendiren tarihi savaş açıklaması!
Başlık ResmiMekke Anlaşması resmen devreye giriyor! Pakistandan Suudi Arabistan ve Türkiyeyi ilgilendiren tarihi savaş açıklaması!

73 SİVİL YARALANDI, ENERJİ TESİSLERİ VURULDU

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha, Khamis Mushait, Cizan ve Necran kentlerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 73 sivil yaralanırken, sivil noktalar ve enerji tesisleri de hedef oldu.

Pakistan Başbakanı Şerif saldırıları kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiğini söyledi. Riyad'ın topraklarını, vatandaşlarını ve ulusal varlıklarını korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli önlemleri alma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

ASIF'TAN HUSİLERE UYARI

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Husileri ABD ile İran arasındaki çatışmayı kullanarak Suudi Arabistan'ı savaşın içine çekmeye çalışmamaları konusunda da uyardı. Böyle bir girişimin Husiler açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği mesajını veren Asıf, grubun bunu "kendi riskiyle" yapacağını söyledi.

MEKKE ANLAŞMASI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısını 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti. Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıda işbirliğinin kurumsallaştırılması için yeni adımlar üzerinde anlaşılmıştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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