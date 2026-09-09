Işıl'ın öldüğü kazada sigorta şirketinden skandal istek! Tepki gelince geri adım attılar

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ailesinden otomobilin hasar bedeli faiziyle talep edildi. Sigorta şirketi itiraz ve gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

18 Mayıs 2025'te İstanbul Pendik'te yaşayan 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Genç kızın ailesi, bir yılı aşkın süredir adalet mücadelesi verirken bu defa evlerine gelen icra tebligatıyla bir kez daha yıkıldı.

Işıl Öykü Dinç, 14 yaşında hayatını kaybetti

63 BİN LİRA İSTEDİLER

NTV'de yer alan habere göre Dinç ailesinin iddiasına göre; Öykü'ye çarpan otomobilin hasar bedelinin faiziyle birlikte kendilerinden tahsil edilmesi istendi. Sigorta şirketinin aileden talep ettiği 63 bin liralık icra, ailenin itirazı ve tepkilerin ardından geri çekildi.

Baba Yunus Dinç, "Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden tahsil etmek istediklerini belirttiler." ifadelerini kullandı.

Aile, kazaya ilişkin yargılama tamamlanmadan böyle bir talepte bulunulmasına tepki gösterdi. Yunus Dinç, "Bir kusur dağılımı yokken, dava bitmemişken sanki kızımız suçluymuş gibi göstermek neyin nesi?" diye konuştu.

"SÜRÜCÜ KADINDI" İDDİASI

Dinç ailesinin dosyaya ilişkin itirazları bununla da sınırlı kalmadı. Ailenin iddiasına göre, kazayı gören görgü tanıkları otomobili bir kadının kullandığını söyledi. Ancak aile, kazadan dört gün sonra ulaştıkları kaza tutanağındaki sürücü olarak bir erkeğin adının yer aldığını iddia etti. Baba Dinç, kızının eşyalarını kendilerine teslim eden iki polis memurunun da sürücünün kadın olduğunu ve olay yerinden kaçtığını söylediğini öne sürdü.

Yunus ve Özlem Dinç

Yunus Dinç şunları anlattı:

"Kızımızın eşyalarını getiren iki polis memuru şoförün kadın olduğunu, durmayıp kaçtığını, yolda fren izi dahi olmadığını, bir saat sonra da dönüp karakola teslim olduğu bilgisini paylaştılar."

"MOBESE GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA DAHİL EDİLMEDİ"

Aile ayrıca kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinin dosyaya dahil edilmediğini savunarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve adil bir yargılama yapılmasını talep ediyor.

Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç ise tek isteğinin adaletin sağlanması olduğunu belirterek, "Ben sadece kızımızın adaletini istiyorum. Onun kabrine gittiğimde 'Anneciğim özür dilerim, bugün de ben senin adaletini sağlayamadım' demek istemiyorum." dedi.

Dinç ailesinin hukuk mücadelesi devam ederken, davanın bir sonraki duruşması 11 Eylül Cuma günü görülecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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