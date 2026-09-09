Futbolseverlerin maç programı araştırması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü de devam ediyor. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var sorgulanırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Günün öne çıkan mücadelesinde Galatasaray, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte, 9 Eylül bugünkü maçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6 karşılaşma oynanacak. Barcelona-Feyenoord ve Stuttgart-Viking mücadeleleri 19.45'te başlayacak. Akşam seansında ise Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting Lizbon-Galatasaray ve Napoli-Arsenal maçları futbolseverlerin karşısına çıkacak. Peki, bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? Galatasaray'ın maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 9 Eylül bugünkü maçlar...

BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

2026-2027 sezonunda 36 takımın yer aldığı lig aşamasında ilk hafta mücadeleleri devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 mücadele ekranlara gelecek. İlk maçlar Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Gecenin diğer karşılaşmaları ise 22.00'de sahne alacak.

9 Eylül bugünkü maçlar! Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?

9 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR

19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda) Tabii Spor

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç) Tabii Spor 1

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) Tabii Spor 2

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 1

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray TRT 1

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Tabii Spor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası