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Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?

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Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?
Fotoğraf Başlığı Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın mücadele öncesindeki kamp kadrosu belli olurken, bazı önemli futbolcuların kafilede yer almaması dikkat çekti. Osimhen, Lemina ve Singo Sporting maçında oynayacak mı sorusu ise gündemde. İşte, Galatasaray-Sporting maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler...

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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın da eksikleri bulunuyor. Galatasaray'da Osimhen, Lemina ve Singo'nun yokluğu dikkat çekerken, Sporting'de ise Ibrahima Ba, Joao Simoes ve Nuno Santos sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

OSİMHEN SPORTİNG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen sakatlığı sebebi ile Sporting karşılaşmasında forma giyemeyecek. Osimhen'in yokluğu nedeniyle sarı-kırmızılıların forvet hattındaki tercihi merak konusu oldu.

Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?
Başlık ResmiGalatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?

Portekiz basınında yer alan değerlendirmelere göre Okan Buruk'un santrfor pozisyonundaki ilk tercihi Barış Alper Yılmaz olacak. Deniz Gül'ün ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?
Başlık ResmiGalatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?

LEMİNA VE SİNGO SPORTİNG MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Mario Lemina ve Wilfried Singo da yer almadı. Başakşehir maçında sakatlanan oyuncularda sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ile ağrı tespit edildi ve tedavilerine başlandı.

Sporting'de de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ibrahima Ba'nın Galatasaray karşısında sahaya çıkamayacağı kesinleşti. Sporting'de Ibrahima Ba'nın yanı sıra Joao Simoes ve Nuno Santos da sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev yapamayacak.

Galatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?
Başlık ResmiGalatasaray-Sporting maç kadrosu açıklandı! Osimhen, Lemina ve Singo oynayacak mı?

GALATASARAY-SPORTİNG MAÇ KADROSU

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leão, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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