Gaziantep’te 2023 yılında gelinin eski eşinin yakınları tarafından sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara’nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. 3 sanık hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te 2023'te bir sokak düğününe düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk babası Murat Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Eski eş sokak düğününü kana bulamıştı! Murat Kara’nın katilleri için istenen ceza…

Duruşmada söz alan maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat ve tahliye talep etti.

Eski eş sokak düğününü kana bulamıştı! Murat Kara’nın katilleri için istenen ceza…

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Murat Kara'nın öldürülmesine ilişkin Salih U., Emin U. ve Duran U.'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, düğünde yaralanan İbrahim B. için ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, mütalaaya karşı savunmalar için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihine erteledi.

Eski eş sokak düğününü kana bulamıştı! Murat Kara’nın katilleri için istenen ceza…

DÜĞÜN KANA BULANMIŞTI

Olay, 24 Kasım 2023 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Murat Kara

Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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