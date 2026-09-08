Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Otoyolda canlarını hiçe saydılar! Yoğun trafikte kilometrelerce skuter sürdüler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

İstanbul TEM Otoyolu'nda, girmeleri kesinlikle yasak olan güzergaha elektrikli skuter ile çıkan iki kişinin hızla akan trafikte gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sultangazi istikametine doğru seyreden devasa araçların arasında kilometrelerce ilerleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan şahısların o akılalmaz anları, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
"DAĞILAN PARÇALAR BİRLEŞİYOR"
'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir için yeni karar
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI!
Gübre anlaşması geliyor
ASLAN'IN SPORTING PLANI
ASLAN'IN SPORTING PLANI
Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
KAHREDEN OLAYDA YENİ KARAR
Ev hapsi kaldırıldı, sürücü tutuklandı!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
NE DOLAR NE EURO!
NE DOLAR NE EURO!
Ağustosta en çok altını olan kazandı
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
9 YIL ARAYLA ACI TESADÜF
Rol arkadaşıyla aynı gün hayatını kaybetmiş
KAHREDEN ANNE DETAYI
KAHREDEN ANNE DETAYI
Canlı yayında saniyeler içinde intihar etti! Görenler inanamadı
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
Ünlü yayla beyaza büründü: 'Hazırlıksız yakalandık'
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor
Fransa'dan vize değişikliği! Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor
Kaydet
İtalya bu yıl adeta kavruldu: Son '76 yılın en sıcak yaz'ı yaşandı
Ülke adeta kavruldu: Son '76 yılın en sıcak yaz'ı yaşandı
Kaydet
Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Porto Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.