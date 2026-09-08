Otoyolda canlarını hiçe saydılar! Yoğun trafikte kilometrelerce skuter sürdüler

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İstanbul TEM Otoyolu'nda, girmeleri kesinlikle yasak olan güzergaha elektrikli skuter ile çıkan iki kişinin hızla akan trafikte gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sultangazi istikametine doğru seyreden devasa araçların arasında kilometrelerce ilerleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan şahısların o akılalmaz anları, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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