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Üsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini, 4. turda 23 oyla AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Dedetaş ve çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Gelişmelerin ardından Dedetaş görevden uzaklaştırılırken, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapılmıştı. Olaylı ilk seçimin ardından İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu
Başlık ResmiÜsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu

Söz konusu tarihte, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.

CHP/YENİ PARTİ TEK ADAY ÇIKARDI

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Gerçekleşen ilk iki turda 31 oy ve üstü sağlanamaması nedeniyle üçüncü tur oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylamada, kullanılan 42 oydan Çetinkaya 19, Gültekin ise 23 oy aldı.

Dündar Ziya Gültekin
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin

Oylamanın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Vefa Yunus Taylan, Adana Yüreğir'deki seçimi emsal göstererek, tutuklanarak Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın meclis üyesi sayılamayacağını, kalan toplam 45 üyeye bakıldığında da salt çoğunluğun sağlandığı gerekçesiyle 23 oyun seçimi kazanmak için yeterli olduğunu savunarak, Gültekin'in başkan vekilliğinin oylanmasını talep etti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu
Başlık ResmiÜsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu

AK PARTİ'NİN ADAYI DÖRDÜNCÜ TURDA KAZANDI

Bunun üzerine Meclis Birinci Başkanvekili Aral, Danıştay kararına göre hareket edeceğini ve dördüncü tur oylamanın yapılacağını söyledi.

Salt çoğunluğun 24 oy ve üstü olduğu üçüncü turda da yeterli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle en çok oy alanın başkan vekili seçileceği dördüncü tur oylamaya geçildi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu
Başlık ResmiÜsküdar Belediye Başkan Vekili, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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