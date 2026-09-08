Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda başvuru tarihleri ve şartlarına da yer verildi. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile;



* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 5,

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 3,

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1,

* Millî Eğitim Bakanlığına 1,

* Tarım ve Orman Bakanlığına 3,

olmak üzere toplam 13 (on üç) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacak!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,



En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,



Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış ve EK-1'de her bir öğrenim dalı/idare için belirtilen KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,



Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,



Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 08.09.2026 Salı günü başlayıp 15.09.2026 Salı günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” veya “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

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