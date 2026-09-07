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Spor

Vlahovic'in derbideki hareketi pahalıya patlayabilir: Ceza kapıda

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Vlahovic'in derbideki hareketi pahalıya patlayabilir: Ceza kapıda

Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi karşılaşmasında Milan Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından el hareketi yapan Dusan Vlahovic'e ceza gelebilir.

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Derbiye Vlahovic-Skriniar arasındaki tartışma ve Beşiktaşlı futbolcunun el hareketi damga vurmuştu. Hakem görmese de veya VAR müdahalesi olmasa da delil kabul edilen yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden Sırp oyuncuya ağır ceza gelebilir.

2-5 MAÇ ARASI CEZA GELEBİLİR

Salı günü PFDK sevki olabileceği ve Vlahovic’e 2 ila 5 maç arasında ceza gelebileceği öğrenildi.

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MEİRELES 4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Raul Meireles de benzer hareketten dört maç ceza almıştı. Bu arada benzer hareket yapan Skriniar’ın da sevk alma durumu var. Görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği Jhon Duran ve Ederson’u da bu şekilde sevk etmişti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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