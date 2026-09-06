Asıl risk İstanbul'da değil! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Marmara için ezber bozan açıklama

Geçmiş depremler ve Marmara’daki fay hareketleri üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı boyunca depremlerin batıya doğru ilerlemesinin İstanbul’dan ziyade başka bir kentte risk oluşturabileceğini ifade etti.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki deprem hareketliliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, paylaşımına "Batıya deprem göçü İstanbul’u değil, Bursa’yı tehdit ediyor!" başlığını vererek, KAF boyunca batıya doğru ilerleyen deprem göçünün Kuzey Kol üzerindeki İzmit’i değil, Güney Kol üzerindeki Bursa’yı tehdit ettiğini ifade etti.

ESKİ ARAŞTIRMALARDAN ÖRNERKLER VERDİ

Stein ve Barka’nın 1997 tarihli çalışmasına atıfta bulunan Bektaş, söz konusu araştırmanın bu görüşe dikkat çektiğini belirtti.

Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Stein & Barka (1997), KAF boyunca batıya doğru ilerleyen deprem göçünün Kuzey Kol üzerindeki İzmit’i değil, Güney Kol üzerindeki Bursa’yı tehdit ettiğine dikkat çekmişti. 1957–1967 Mudurnu Vadisi depremleri bu modelin önemli dayanaklarından biridir.”

Bektaş, paylaşımının devamında Marmara’daki deprem hareketlerinin doğuya doğru göç ihtimaline de dikkat çekerek, “Daha da çarpıcı olanı: Yazarlar, 1509–1754 İstanbul deprem kırılmalarının öteden beri savunduğumuz Ana Marmara Fayı boyunca gözlenen mikro ve orta büyüklükteki depremler gibi doğuya doğru deprem göçünü destekler” değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş böylece Marmara’daki deprem hareketlerinin hem batıya hem de doğuya doğru göç modelleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

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