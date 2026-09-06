Fenerbahçe'den 'Aziz Yıldırım soyunma odasına indi' iddiasına net cevap

Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki maçta Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, sezonun ilk derbisini kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine yönelik sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"SOYUNMA ODASINA İNMEMİŞTİR"

Sarı lacivertliler, resmi kanallarından yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın derbinin ardından soyunma odasına inmediğini duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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