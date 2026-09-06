Afyonkarahisar’da nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Recep Arslan’ın akciğerindeki kitle sanılan cismin, 6 ay önce soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak olduğu ortaya çıktı. İki yıldır 'şifa niyetine' çiğ sarımsak yuttuğunu belirten Arslan, operasyon sonrası yaşadığı şaşkınlığı "Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık." sözleriyle anlattı.

Çobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama gibi şikayetleri artınca soluğu hatanede aldı. Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görülen Arslan, bronkoskopi işlemine alındığında, şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu tespit edildi.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.

İki yıldır ‘şifa’ niyetine yutuyormuş: Nefes darlığıyla gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

"GECE UYUTMAYACAK DÜZEYDEYMİŞ"

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Balcı, asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç'ın hastayı değerlendirdikten sonra akciğerde kitle gördüklerini söyledi. Hastayı bronkoskopi işlemine aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra hayat kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."

İki yıldır ‘şifa’ niyetine yutuyormuş: Nefes darlığıyla gitmişti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

'ŞİFA OLSUN' DİYE YUTUYORMUŞ

Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu dile getirdi. Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor günler geçirdiğini vurgulayan Arslan, "Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 5 milyonluk altınla sırra kadem basmıştı: Özbek gelinin düğünden önce verdiği röportaj ortaya çıktı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası