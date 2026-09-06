A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kupaya uzanmak için son maçına çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak rakibini set vermeden geçen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu yolunda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu ise gündemde. İşte Filenin Sultanları final maçı canlı yayın bilgileri!

Filenin Sultanları'nın Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından gözler doğrudan final mücadelesine çevrildi. Türkiye, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya karşısında Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları final maçı şifresiz canlı yayın bilgileri ve maç saati...

FİLENİN SULTANLARI FİNAL CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye İtalya voleybol final maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.



Filenin Sultanları final canlı yayın bilgileri! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finali, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT1 kanalından yayınlanacak.

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Filenin Sultanları galibiyet için ter dökecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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