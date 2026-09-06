Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği maçı öncesi hakem performanslarına sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulüp, sezonun ilk haftalarında yaşanan tartışmalı kararların “hata” olarak açıklanamayacağını belirterek mevcut hakemlik sistemini eleştirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hakem performanslarına sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan sert hakem eleştirisi: Bu düzeni kabul etmemiz mümkün değil

"TEK BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR: HAKEM HATALARI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor.

Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları.

Henüz sezonun başında olmamıza rağmen hakem performanslarının Türk futbolunun bir kez daha en önemli gündem maddesi haline gelmesi, sistemdeki sorunun ne kadar köklü ve ciddi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelemeyiz. TFF Başkanı’nın bu konudaki hassasiyeti ortadayken, mevcut hakem kadrolarının hâlâ yetersiz kalması, sorunun yapısal boyutunu açıkça göstermektedir.

Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık ‘hata’ kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir.

Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir.”

BAKMADAN GEÇME SPOR Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası