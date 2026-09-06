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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek’in fotoğrafıyla ilgili açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek’in fotoğrafıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan basına yansıyan fotoğrafa ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, bir soruşturmada adı geçen kişiye ilişkin bazı medya organlarında yer alan haberlerde, Bakan Şimşek'in bakanlık görevi üstlenmediği dönemde çekilmiş bir fotoğrafı kullanılarak kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün bir haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamındaki bir kişiye ilişkin haberlerin, bazı medya organlarında Bakan Mehmet Şimşek'in bakanlık görevi üstlenmediği bir dönemde çekilmiş fotoğrafıyla birlikte servis edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yaklaşım, açıkça kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Daha önce de defalarca açıklandığı üzere, Sayın Bakanımızın söz konusu kişiyle şahsi veya ticari hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen aynı fotoğrafın ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir ilişki ve bağlantı izlenimi oluşturmaya yöneliktir. Bu tür yanıltıcı yayınlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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