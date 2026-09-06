2026-KPSS’de ilk oturum tamamlandı! 1,7 milyon aday ter döktü

2026-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla tamamlandı. 120 soru için 130 dakika süre verilen sınavın ardından gözler 12-13 Eylül’de yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına çevrildi.

1 milyon 708 bin 329 adayın katıldığı 2026-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, saat 10.15'te başladı. Oturuma 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı.

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YAKINLARI DUA EDEREK BEKLEDİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde de adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için erken saatlerde sınav binalarına geldi. Sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilen adaylar, salonlara alındı.

Sınava giren adayların yakınları, fakülte önünde kimi dua ederek kimi ise örgü örerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilen sınav, saat 12.25'te bitti. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya dek ek sürelerini kullandı.

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SINAVI BEKLERKEN KIZINA ETEK ÖRDÜ

Sınavda olan kızını beklerken bir yandan ona etek diken Demet Çam, "Bartın Üniversitesi, BESYO bölümünden mezun. Girmek istedi, doğal olarak hazırlanmadı. Hedefi sınava girip yüksek bir puan alırsa bir şeyler düşünüyor, polislik düşünüyor. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah diledikleri yerlere yerleşirler. Bir yandan kızıma etek dikiyorum" dedi.

Kızının sınavda olduğunu söyleyen Neşe Alpay, "Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Onların atamaları kurayladır ama ‘girmek istiyorum' dedi. Herkese başarılar dilerim. Yolları açık olsun, işleri zor. Hazırlanmadı. Zaten bu yıl mezun olmuştu. Yardımcı eczacılık yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER OTURUMLAR HAFTAYA YAPILACAK

KPSS Alan Bilgisi Sınavları, 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum, 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından sorular yöneltilecek.

Aynı gün saat 14.45'te başlayacak ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye alanları yer alacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarının yapılacağı üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS takviminde yer alan diğer sınavlardan Ön Lisans oturumu 4 Ekim'de, Ortaöğretim oturumu 25 Ekim'de, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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