Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!
Fotoğraf Başlığı Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

Meteoroloji’nin 6 Eylül Pazar tahminlerine göre Karadeniz ve doğu illerinin bir bölümünde sağanak bekleniyor. Antalya’da sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken İstanbul’da yağış öngörülmüyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bulutlar artacak. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer kesimlerde ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

SAĞANAK HANGİ BÖLGELERDE BEKLENİYOR?

Batı ve Orta Karadeniz’in kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay’ın yanı sıra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde de yerel sağanaklar görülecek.

Yağışın Hatay’da sabah ve öğle, Zonguldak’ta akşam, Sinop’ta ise akşam ve gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!
Başlık ResmiBir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenlerin hava durumunu yakından takip ettiği İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Ankara’da parçalı ve az bulutlu havayla birlikte termometrelerin 32 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İzmir’de ise az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 37 dereceye çıkacak. Üç büyükşehir için günlük tahminde yağış bulunmuyor.

ANTALYA’DA SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞACAK

Güney ve batı illerinde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Antalya’da 40, Şanlıurfa’da 38, Muğla’da 37 ve Denizli’de 36 derece tahmin ediliyor. Bursa’da ise günün en yüksek sıcaklığı 33 derece olacak.

Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!
Başlık ResmiBir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

YAĞIŞLI İLLERDE SAATLER ÖNE ÇIKIYOR

Trabzon ve Rize’de öğle ve gece, Samsun’da gece saatlerinde sağanak bekleniyor. Erzurum ile Diyarbakır’da öğle saatleri, Kars ve Van’da ise öğle ve akşam saatleri yağış açısından öne çıkıyor.

METEOROLOJİK UYARI VAR MI?

MGM’nin yayımladığı günlük raporda güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken rüzgârın genel olarak hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde de fırtına tahmini yer almıyor.

BAKMADAN GEÇME
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı paylaştı: Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş
GÜNDEM

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı paylaştı: Bir tarafta sağanak bir tarafta güneş
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
DÜNYA BU ANI KONUŞTU
Derbideki gerginliği manşetlere taşıdılar
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
ÜÇ GEMİDE DERİN MESAİ
Mavi Vatan’ın devleri kayıpları arıyor
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
ÜÇ İSİMDEN KÖTÜ HABER
Sporting öncesi sakatlık depremi
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
PAHALILIĞA FAKLI ÇÖZÜM!
TL yerine avroyu baz alsak nasıl olur?
"GEREKİRSE LİGLERİ ERTELEYİN"
Yıldırım'dan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
TEK BAŞINA İSTANBUL'A YETECEK
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak projede geri sayım
DEM PARTİ'YE TAHRİK UYARISI!
DEM PARTİ'YE TAHRİK UYARISI!
Bakan Yardımcısı Turan: Milletin sabrını sınamayın
ALMİNA'DAN SEVİNDİREN HABER!
ALMİNA'DAN SEVİNDİREN HABER!
88 gündür yoğun bakımdaydı
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
‘MERKEZ’İN KARARI YAKLAŞIRKEN…
Piyasa 10 Eylül'de 'pas' bekliyor
ÜNLÜ SUNUCU İDAMA ÇARPTIRILDI
ÜNLÜ SUNUCU İDAMA ÇARPTIRILDI
Ekranların tanınan yüzüne şok ceza!
BOYU 150, ENİ 110 SANTİMETRE
BOYU 150, ENİ 110 SANTİMETRE
Ziyarete açıldı! İhtişamıyla hayran bırakıyor
ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
ONLARCA ÖLÜ VE YARALI VAR
Ülke şokta! Düğünde yangın çıktı
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR
PARAYI VEREN 'EFSANE' OLUYOR
Sosyal medyada milyarlık gizli reklam çarkı!
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
MALİYETİ DÜŞÜREN YÖNTEM
Toprağa yeşil gübre çiftçiye %20 kazanç
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
DERBİ ÖNCESİ DEV OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: 1.200 hesaba el konuldu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Oyuncunun vücudunda morluklar tespit edildi
"TÜM SORUMLULUK BENDE
İsmail Kartal derbi sonrası özür diledi
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
ŞİRKETLER YARIŞA GİRDİ
Konut piyasasına müteahhit dopingi!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
DENİZLİ'DE KANLI GECE!
Kafede çatışma çıktı, ölü ve yaralılar var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
88 gündür yoğun bakımdaydı! Feci kaza sonrası Almina'dan sevindiren haber
88 gün yoğun bakımda kalan Almina'dan sevindiren haber!
Kaydet
4 il için özelleştirme kararı: İhaleye çıkıyor
Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin için özelleştirme kararı!
Kaydet
KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? 6 Eylül 2026 KPSS sınavı bugün gerçekleşecek
KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.