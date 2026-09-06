Meteoroloji’nin 6 Eylül Pazar tahminlerine göre Karadeniz ve doğu illerinin bir bölümünde sağanak bekleniyor. Antalya’da sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken İstanbul’da yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bulutlar artacak. Bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer kesimlerde ise açık ve az bulutlu hava etkili olacak.

SAĞANAK HANGİ BÖLGELERDE BEKLENİYOR?

Batı ve Orta Karadeniz’in kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağış tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Hatay’ın yanı sıra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde de yerel sağanaklar görülecek.

Yağışın Hatay’da sabah ve öğle, Zonguldak’ta akşam, Sinop’ta ise akşam ve gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenlerin hava durumunu yakından takip ettiği İstanbul’da parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Ankara’da parçalı ve az bulutlu havayla birlikte termometrelerin 32 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İzmir’de ise az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 37 dereceye çıkacak. Üç büyükşehir için günlük tahminde yağış bulunmuyor.

ANTALYA’DA SICAKLIK 40 DERECEYE ULAŞACAK

Güney ve batı illerinde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Antalya’da 40, Şanlıurfa’da 38, Muğla’da 37 ve Denizli’de 36 derece tahmin ediliyor. Bursa’da ise günün en yüksek sıcaklığı 33 derece olacak.

Bir yanda 40 derece sıcaklık, diğer yanda sağanak!

YAĞIŞLI İLLERDE SAATLER ÖNE ÇIKIYOR

Trabzon ve Rize’de öğle ve gece, Samsun’da gece saatlerinde sağanak bekleniyor. Erzurum ile Diyarbakır’da öğle saatleri, Kars ve Van’da ise öğle ve akşam saatleri yağış açısından öne çıkıyor.

METEOROLOJİK UYARI VAR MI?

MGM’nin yayımladığı günlük raporda güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken rüzgârın genel olarak hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde de fırtına tahmini yer almıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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