4 il için özelleştirme kararı! İhaleye çıkıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 7 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihaleler pazarlık usulüyle yapılacak, son teklif tarihleri ise 29 ve 30 Eylül olacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) aralarında 3 büyükşehirin de bulunduğu özelleştirme kararlarına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki 2, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'ndeki 1, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik-İmar ve Bahçelievler mahallelerindeki birer ve Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin İstanbul ve İzmir ile Ankara'nın Karagedik Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 29 Eylül'e, Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi ile Mersin'deki taşınmazlar için 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alıp görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÜNCE NUR İNCE Kaynak: ANADOLU AJANSI

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