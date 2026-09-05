İsmail Kartal: "Tüm sorumluluk bende, özür diliyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup oldukları mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı. Performanslarının derbi için yeterli olmadığını, beklentilerin altında kaldıklarını kaydeden Kartal, "Beklentilere cevap veremedik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu. Hakemlerin kendilerine karşı tutumlarından şikayet eden deneyimli teknik adam, "Dört haftadır lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4'üncü oldu." dedi.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenilen sarı lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, öz eleştiri yaptı.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Beklentilerin altında kaldıklarını ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten İsmail Kartal, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

"BUNDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Maçta yeteri kadar topa sahip olamadıklarını ve bu yenilgiden ders çıkaracaklarını söyleyen Kartal, "Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık, bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu biziz. Ekibimizle sorumluluğu alıyoruz. Üzüldüğümüz konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bundan ders çıkaracağız. Biz topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu, bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla rakip pozisyonlar üretti." diye konuştu.

İsmail Kartal

"LEHİMİZE VERİLMESİ GEREKEN PENALTILAR VERİLMİYOR"

Hakemlerin kendilerine karşı tutumlarından şikayet eden Kartal, "Dört haftadır ligde mücadele ediyoruz. Dört haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4'üncü oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi ikinci forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik." dedi.

İsmail Kartal

"BİZ FİZİK OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

Transferleri, transfer komitesiyle beraber karar alarak yaptıklarını anlatan Kartal, "66. dakikadan sonra gol atamama durumumuz maçtan maça değişen bir durum. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. 66'dan sonra da goller gelebilir. Gol attıktan sonra biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanabiliyor. Bunlarla ilgili tartışacak bir taraf bulamıyorum. Biz fizik olarak iyi durumdayız ama biz fiziksel olarak da taktiksel olarak da bugün iyi değildik." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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