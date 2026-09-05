ÖZEL│Trabzonspor’un yeni golcüsü Ali Habeşoğlu’nu eski hocalardan övgü: Al sana santrfor kardeşim!

Trabzonspor, transfer sezonunun son gününde Bodrum FK’den Ali Habeşoğlu’nu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Türkiye U21 forması da giyen 22 yaşındaki santrforun son dönemdeki performansı ve potansiyeliyle ilgili eski teknik direktörleri Ahmet Hacıhamzaoğlu, İbrahim Keserel ve Mehmet Yıkılmazdağ, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcılar, eski öğrencilerinin bordo-mavili ekipte rahatlıkla şans bulacağını söyledi.

Bodrum FK formasıyla 52 maçta 14 gol ve 7 asistlik performansa imza atan Ali Habeşoğlu, son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da radarındaydı. Güçlü fiziği ve teknik özellikleriyle kalitesini sahaya yansıtan Habeşoğlu, santrfor pozisyonunda gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Trabzonspor'a transfer olan genç yeteneğin eski teknik direktörleri Ahmet Hacıhamzaoğlu, İbrahim Keserel ve Mehmet Yıkılmazdağ, öğrencilerinin bordo-mavili ekibe kadar yükselmesine yardımcı olan gelişim sürecini Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

HACIHAMZAOĞLU: BULUNDUĞU KONUMU HAK EDİYOR

Habeşoğlu’nun Hatayspor U19 Takımı’nda oynadığı dönem teknik direktörü olan Hacıhamzaoğlu, “Potansiyeline inandığımız için ona destek verdik. Kötü bir performans sergilese bile ısrarcı olduk. O da çok gayret etti, çalıştı ve iyi bir gelişim gösterdi. Sonrasında zaten yanılmadığımızı gördük. Gösterdiğimiz sabır onun için ve takım adına çok iyi oldu. Ali, şu an bulunduğu konumu hak eden bir oyuncu. Çok dürüst bir oyuncu olması onun en önemli avantajı. Santrfor mevkisi için fiziksel özellikleri son derece uygun. Ali’nin şu an sergilediği futboldan daha büyük bir potansiyeli var. Ön alan baskısı yapan, çok koşan ve mücadele eden bir futbolcu. Onun çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum.” dedi.

Ali Habeşoğlu, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ağustos 2025'te Bodrum FK'ye transfer olmuştu.

“ÖN ALAN BASKISINDA EN İYİLERDEN”

Öğrencisine Hatayspor’da verdiği şansa değinen Hacıhamzaoğlu, “Sezon başında Ali’den o ışığı almıştık. Onu ilk gördüğümde aslında onun mevkisinde birkaç oyuncu daha vardı. Fiziğini de beğendiğimiz için ilk tercihimizi Ali’den yana kullandık. Ayrıca istediğim tarzda oyun ortaya koyuyordu. Benim felsefemde ön alan baskısı yapmak vardır ve Ali de bu sisteme hemen uymuştu. Ön alan baskısını Türkiye’de en iyi şekilde yapabilecek oyunculardan biri. Diğer yandan pozisyonları sonuçlandırma konusunda çok sıkıntı yaşadı ve çok sayıda goller kaçırdı ama ısrarla oynatmaya devam ettik.” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki golcü, güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro olarak gösteriliyor.

“YETERSİZ DİYE TAKIMDAN GÖNDERDİLER”

22 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor hazırlamasına rağmen kendilerinden sonraki süreçte takımdan gönderildiğine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Oyuncular için sezon sonunda rapor hazırlarız. O raporda genellikle A takım seviyesine yükselmesi gerekenler ve takımdan gönderilecekler diye not tutarız. Olumlu rapor tutmamıza rağmen bizden sonra gelenler Ali’nin takımdan gönderilmesine karar vermişler. Raporlarımızda Ali’nin mutlaka A takımda değerlendirilmesi ve takımda kalması gerektiğini belirtmiştik. Ali’yi almadıklarını ve kampa götürmediklerini öğrenince bu duruma inanılmaz derecede şaşırmıştık. Kendi altyapılarından yetişen böyle bir potansiyeli göremeyenler olmuştu.

“ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ”

Genç santrforun çıkış yaptığı döneme dikkat çeken 57 yaşındaki teknik adam, “Ali, takımdan ayrıldıktan sonra Somaspor’a transfer oldu. Soma’da istediğini çok fazla bulamayınca Ayvalıkgücü Belediyespor’a transfer oldu. Burada iyi işler yaptı ve takımı da iyi bir performans gösterdi. Duygusal bir oyuncuydu ama son 3-4 yılda kendini bu konuda önemli ölçüde geliştirdi. Ayrıca normal takım antrenmanları dışında sürekli olarak çalışıyor ve bu da ona güç katıyor. Daha sonra milli takıma seçilme süreciyle beraber sahneye çıktı ve Türk futboluna kazandırıldı. 2 senedir milli takımda oynaması bile ona büyük bir katkı sağladı. Ali’nin şans bulduğu takdirde Trabzonspor’un bu kadrosunda da oynayabileceğini düşünüyorum; benim için hiç sürpriz olmaz. Şu anki durumundan gurur duyuyoruz. İnşallah çok başarılı olur.” sözlerini sarf etti.

“TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR OYUUNCU KAZANDI”

Öğrencisinin Trabzonspor’daki yeni serüveninden bahseden Ahmet Hacıhamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

O, futbol dünyasında sevilen ve çok değerli bir futbolcu. Trabzonspor’da da gereken destek mutlaka gösterilecektir. Orada bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Özellikle taraftar baskısını çok çabuk aşabileceğine inanıyorum. Ali’ye formayı verdiklerinde çok rahat bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Oyunun ilerleyen dakikalarında mutlaka sahada yerini alacaktır. Trabzonspor’un çok iyi bir oyuncu kazandığına olan inancım tam. Ayrıca bu transfer Trabzonspor’a çok büyük bir değer katar. O yüzden bu tip değerli oyuncuların gittikleri takımlarda oynaması gerekiyor. Türk futbolundaki en büyük sorunlardan birinin santrfor konusu olduğunu hepimiz biliyoruz; al sana santrfor kardeşim! Kendi altyapılarımızdan yetişen bu ismin arkasında duralım.

KESEREL: ATTIĞI GOLLERİN ÇOĞU KLASTIR

Başarılı santrforun Hatayspor U19’da beraber çalıştığı bir diğer teknik direktörü İbrahim Keserel ise, öğrencisinin teknik özelliklerinden bahsederek, “Kendi yaş grubunda fiziksel olarak öne çıkan bir oyuncuydu. Uzun boyuna rağmen ayakları ve tekniği gerçekten iyi seviyedeydi. Aralara ve kenarlara çok iyi toplar atabilen ve oyun kurabilen bir oyuncuydu. Yan toplardan gelen kafa ve tek vuruşları ile bitiriciliği de üst seviyedeydi. Ceza sahasındaki boşluklara çok iyi şekilde girebiliyor, arkadaşlarını da pozisyona sokabiliyordu. Özellikle kanat hücumlarında ceza sahasının içine koşuları, zamanlaması ve vuruşları etkiliydi. Attığı gollerin çoğu klastı. Şu an o dönem kadroda yer alan oyuncular arasında en yüksek seviyeye Ali çıktı.” dedi.

Ali Habeşoğlu, Trabzomspor ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

“TRABZONSPOR’DA KAYBOLMAZ”

Habeşoğlu’nun yeni takımında bulmasını beklediği fırsata değinen Keserel, şöyle konuştu:

Bizim gerçekten bu tip oyunculara ihtiyacımız var. Trabzonspor’da da başarılı olacağına inanıyorum çünkü aşağıdan yukarıya doğru sağlam bir ivmeyle geliyor. 3.Lig’den başlayarak bu aşamalara kadar gelmesi gerçekten herkesin yapabileceği kolay işler değil. Burada oyuncunun mental dayanıklılığının çok arttığını görüyorum. O yüzden yeni takımına da hızlı bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyorum. Trabzonspor’da kaybolacak bir oyuncu değil. Taraftar baskısını çok rahat bir şekilde aşacaktır. Trabzonspor camiası inşallah Ali’ye sahip çıkar ve değer katar. Bu tarz bir oyuncu çok kolay yetişmiyor. Ali’nin bunun fazlasıyla hakkını vereceğini düşünüyorum.

“ENDER OYUNCULARDAN BİRİ”

Genç santrforun seçilmesi halinde A Milli Takım’a da katkıda bulunacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ali, arkası dönük oynayabilen bir forvet. Uzun zaman sonra milli takıma hem bu fizikte hem de bu teknikte gelebilecek ender oyunculardan biri. Golcü özelliği de ayrı bir dikkat çekiyor. Milli formayla uzun yıllar hizmet etme potansiyeli var. Ali’nin performans göstermesi ve kendini kanıtlaması gerekiyor ama bu aşamayı hızlı bir şekilde geçeceğine inanıyorum.” açıklamasını yaptı.

YIKILMAZDAĞ: ÇOK FAZLA POTANSİYELİ VAR

Golcü futbolcunun parlayıp Trabzonspor seviyesine kadar yükselmesinde önemli pay sahiplerinden olan Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, öğrencisini keşfettikleri süreç ile ilgili olarak, “Soma ile oynadığımız hazırlık maçında hemen gözümüze çarpmıştı. Daha sonra Ali’nin Somaspor’dan ayrıldığını duyunca kendisiyle irtibata geçtik ve Ayvalıkgücü Belediyespor’a transferini gerçekleştirdik. Ali’yi Somaspor’dan önce Hatayspor’daki bir arkadaşımız da tavsiye etmişti ama bize geleceğini tahmin etmiyorduk. O, çok fazla potansiyeli olan bir çocuktu. Ayrıca fiziksel özellikleri üst seviyedeydi. Boyunun uzun olmasının yanı sıra atletik bir yapısı vardı. Ayrıca hava toplarında ve yerden oynanan oyunlarda gayet iyi seviyedeydi.” dedi.

“MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLUR”

22 yaşındaki yıldız adayının oynadığı pozisyona ve performansına değinen Yıkılmazdağ, “Bana göre sadece pivot santrfor olan bir futbolcu değil. Kenarlarda oynama yeteneği gibi onun çok fazla özelliği var. Diğer santrforlara göre daha çabuk, hızlı ve atletik. Defans arkasına koşu bakımından da çok iyi. Ayrıca geniş alanlar bulduğunda da çok etkili bir oyuncu. Çok özel ve çalışkan bir futbolcu. Evet, bizim ona katkımız oldu ama Ali de başarılı olmak için çok istedi ve ona göre ekstra çalışmaya devam etti. Yardımcı antrenörümüz de eski bir santrfor oyuncusu olduğu için Ali’yi antrenmanlardan sonra çok çalıştırdı ve daha fazla üstüne düştük. O da bu çalışmalara karşı çok iyi cevaplar verdi. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam etti. Ali’nin eksikleri de var ancak yaşı daha çok genç. Bu çalışmalarını bırakmazsa ve aynı şekilde yoluna devam ederse milli takımımızın da vazgeçilmez isimlerinden biri olur.” diye konuştu.

“ÖNÜ AÇIK BİR OYUNCU”

Habeşoğlu’nun transfer sürecine dikkat çeken 52 yaşındaki çalıştırıcı, “Takımımızda çok iyi bir sezon geçirdi ve ayrılmadan önceki sezon toplam 22 gol kaydetti. Özellikle 3.Lig’de bu az bir gol değil. Ali’yi Süper Lig’den o dönem çok sayıda takım transfer etmek istedi. Bunlardan biri de Başakşehir’di ve ciddi bir teklifle geldiler. Ali’nin oynayabileceği bir takıma gitmesini istedik ve o yüzden Bodrumspor’a gitmesi yönünde tavsiyede bulunduk. Bu sayede orada oynayarak kendini daha da geliştirebilirdi. Bodrumspor’a gitti ve bulduğu şansı gerçekten iyi şekilde değerlendirdi. Bana göre geç olsa da Trabzonspor çok iyi bir yerli santrforu kadrosuna kattı. Önü açık bir oyuncu. İnşallah Trabzonspor’dan da milli takıma, oradan Avrupa’ya gidişini görürüz.” sözlerini sarf etti.

“FARKLI OLDUĞUNU TARAFTARLAR DA GÖRECEK”

Öğrencisinin bordo-mavili ekipte sergilemesini beklediği mücadeleye vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, “Trabzonspor, bu sene çok ciddi transferlere imza attı ama Ali’nin de rekabete gireceğine inanıyorum. Çok farklı bir oyuncu olduğunu forma şansı bulduğunda taraftarlar da görecektir. Potansiyelini herkes fark edecek. Forma şansı bulacağına inanıyorum. İkinci santrfor olarak forma şansı bulursa bunu fırsata çevirir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“PREMIER LİG’DE DE İZLERİZ”

Yetenekli santrforun bir sonraki durağıyla ilgili olarak temennide bulunan Yıkılmazdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

Ali’yi burada oynarken Burak Yılmaz’a benzetiyorduk. Burak Yılmaz da dripling özelliği olan ve topla çabuk hareket eden bir oyuncuydu. Ayrıca defans arkasına çok sayıda koşu gerçekleştirirdi. Ali, daha çok geniş alan bulduğu zaman etkili oluyor. İnşallah oradaki hocaları onu en iyi şekilde değerlendirir ve Türk futboluna genç bir yetenek kazandırırız. Trabzonspor’da iyi işlere imza attıktan sonra ilerisi için Premier Lig’in Ali’ye çok uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Orada çok tempolu ve hızlı bir oyun oynanıyor; Ali de buna ayak uydurabilecek potansiyele sahip.

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