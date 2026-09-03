Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vitor Pereira, Türkiye'ye mi dönüyor? Trabzonspor kararı ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Vitor Pereira, Türkiye'ye mi dönüyor? Trabzonspor kararı ortaya çıktı

Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira da bulunuyor. Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonu ve 2021'de görev yapan Portekizli çalıştırıcının, bordo-mavililerin ilgisi karşısında tutumu belli oldu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler yenilgileri sonrası Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü arıyor. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavililerin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'yı da listesine aldığı belirtildi.

Ertuğrul Doğan
Başlık ResmiErtuğrul Doğan

PEREIRA'DAN YEŞİL IŞIK

Sabah'ta yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, yabancı isimler üzerinde yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Pereira, yıllar sonra Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Vitor Pereira
Başlık ResmiVitor Pereira

NOTTINGHAM PERFORMANSI

58 yaşındaki Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıktı. Nottingham Forest, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trabzonspor
SPOR

Trabzonspor'da Arda Turan gelişmesi: "Yeni hocamız sen ol" teklifine cevap verdi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
KİRA ZAMMI BELLİ OLDU!
İşte kiraya göre artış miktarları
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
ALTIN 1 AYLIK DİPTEN DÖNDÜ!
Yükselişin devamı için bu seviye kritik
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
5 PERSONELDEN 4'Ü BAĞIMLI ÇIKTI
CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni skandal
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
NAMAZDA KEDİYİ TEKMELEDİ!
Erzurum'da camide skandal hareket
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Motorin ve benzine zam geliyor
BATIK GEMİ ARANIYOR!
BATIK GEMİ ARANIYOR!
Faciada soruşturma derinleşiyor
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
ALMANLAR, BITSHIABU'YU ANLATTI
'Avrupa'nın en iyi sol ayaklı stoperlerinden'
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
ÇANTADAN ÇIKANLAR YÜREK YAKTI
Feribot faciasında kaybolmuştu!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
TRUMP'TAN KARA HAREKATI EMRİ!
ABD'nin İran savaşı 2027'ye kadar uzayabilir
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
UEFA'DAN F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER
Kulüp ve 2 yıldız hakkında disiplin süreci başlatıldı
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
YOLCULUK SEBEBİ KAHRETTİ
Batan gemide kaybolmuştu! Umutlu bekleyiş sürüyor
YENİ MODA
YENİ MODA "KÂRDAN YÜZDE"
Batrakov, Leao ve Deniz Gül'e "özel" madde
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
DÜNYA İÇİN YENİ ALARM!
"El Nino devasa boyutlara ulaşıyor"
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
PETROLDE SAVAŞ ALARMI!
İşte piyasaları bekleyen kritik senaryolar
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Kendisine ait klinikte hayatını kaybetmişti
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
OKUL YOLUNDA KORKUTAN TABLO
Dört öğrenciden biri akran zorbalığı yaşıyor
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
BİR DAHA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİ
Millet neden CHP'yi seçmedi?
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI
Kanarya, Kartal'ı hocasıyla avlayacak
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
BARIŞ İÇİN SON ÇIKIŞ MI?
Savaşlar dünyayı felakete sürüklüyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bir haftada 2 tokalaşma! Özgür Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu
Özel'e bu kareyi sordular, cevabı sert oldu!
Kaydet
IMF Başkanından dünya ekonomileri için kritik uyarı! Enflasyon riski devam ediyor
IMF Başkanından dünya ekonomileri için kritik uyarı! Enflasyon riski devam ediyor
Kaydet
Erzurum'da infiale yol açan olay: Camide kediyi tekmeledi, başsavcılık harekete geçti
Camide kediyi tekmeledi, başsavcılık harekete geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.