Vitor Pereira, Türkiye'ye mi dönüyor? Trabzonspor kararı ortaya çıktı
Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira da bulunuyor. Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonu ve 2021'de görev yapan Portekizli çalıştırıcının, bordo-mavililerin ilgisi karşısında tutumu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler yenilgileri sonrası Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü arıyor. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavililerin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'yı da listesine aldığı belirtildi.
PEREIRA'DAN YEŞİL IŞIK
Sabah'ta yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, yabancı isimler üzerinde yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Pereira, yıllar sonra Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
NOTTINGHAM PERFORMANSI
58 yaşındaki Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıktı. Nottingham Forest, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.