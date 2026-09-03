Vitor Pereira, Türkiye'ye mi dönüyor? Trabzonspor kararı ortaya çıktı

Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira da bulunuyor. Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonu ve 2021'de görev yapan Portekizli çalıştırıcının, bordo-mavililerin ilgisi karşısında tutumu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler yenilgileri sonrası Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktörünü arıyor. Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavililerin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'yı da listesine aldığı belirtildi.

Ertuğrul Doğan

PEREIRA'DAN YEŞİL IŞIK

Sabah'ta yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, yabancı isimler üzerinde yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Pereira, yıllar sonra Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Vitor Pereira

NOTTINGHAM PERFORMANSI

58 yaşındaki Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıktı. Nottingham Forest, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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