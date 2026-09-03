Küresel dengeler değişirken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'da dünya ekonomileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Georgieva, küresel ekonominin enerji şokunu atlattığını ancak artan borç, faiz ve enflasyon risklerinin yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle değişen dünya dengeleri sınanmaya devam ediyor. Dünya ekonomilerinin büyük bir şekilde etkilendiği bu dönemlerde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ABD-İran savaşı dünya ekonomilerinde karmaşa oluşturmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazındaki gerilim tüm ülkelerin ekonomilerini etkilerken aynı zamanda enerji arzı yaşatıyor. Dünyanın gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin enerji arzı şokunu beklenenden daha iyi karşıladığını ancak krizin henüz sona ermediğini uyarısında bulundu. Geoergieva'ya göre bu durumun temel kaygısı küresel faizlerdeki yükseliş olarak aktardı. G20 maliye liderleri zirvesinin kapanışında değerlendirmelerde bulunan başkan; artan borç, enflasyon ve faiz risklerinin yüksek kalmaya devam ettiğini de vurguladı.

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Georgieva'ya göre büyük ve gelişmiş ekonomilerin tahvil getirilerinin zirvelere çıkması, dünya genelindeki faiz eğrilerini yukarı taşıdı. Tahvil satışını hızlandıran gelişmelerin; ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon endişelerini güçlendirmesi olarak aktardı. Georgieva ayrıca hükümetlerin borçlanma maliyetlerine de dikkat çekti. ABD, İngiltere, Japonya ve Avrupa'daki tahvil getirilerinin artması, hükümetlerin borçlanma maliyetlerini yükseltirken borçların sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıları da artırdığı uyarısında bulundu.

IMF Başkanından dünya ekonomileri için kritik uyarı! Enflasyon riski devam ediyor

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE

Dünya genelindeki kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 100'üne ulaştığını belirten Georgieva, bu oranın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en yüksek seviyeleri aştığını kaydetti. Georgieva enerji şokuna yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Başkana göre Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklı Hürmüz Boğazındaki sevkiyat aksamaları, ülkelerin borç sorunlarını daha da zorlaştırdığını ifade etti. Georgia enerji şokunu yönetmek için ise kullanılan stratejik petrol ve doğalgaz rezervlerinin yeniden doldurulması gerektiğini ifade etti.

IMF Başkanından dünya ekonomileri için kritik uyarı! Enflasyon riski devam ediyor

Enerji arzındaki risklerin devam ettiğini belirten IMF Başkanı Kuzey Yarımküre 'de kış mevsiminin yaklaşmasının, enerji arzı üzerindeki riskleri daha da artırdığı uyarısında bulundu.

YAPAY ZEKA ENERJİ TALEBİNİ YÜKSELTİYOR

Gelişen dünya teknolojileriyle birlikte yapay zeka rallisindeki veri enerji talebi artarken ülkelerin yapay zeka için enerji üretmesi daha da zorlaşıyor. Georgieva'ya göre Yapay zeka yatırımlarının enerji talebini yükseltmesi, rezervlerin yenilenmesi ihtiyacını daha kritik hale getirdiği uyarısında bulundu.

IMF Başkanından dünya ekonomileri için kritik uyarı! Enflasyon riski devam ediyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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