Hayko Cepkin sahneye veda ediyor! Tarihi belli oldu

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Hayko Cepkin, 50’nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibarıyla mevcut sahne ve konser konseptini sonlandıracağını açıkladı. Müziği tamamen bırakmayacağını vurgulayan isim, aldığı kararın gerekçesini ise “Kariyerleri doğru yerde ve doğru zamanda bırakmak gerekiyor” sözleriyle anlattı.

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kariyerine ve sahne performanslarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksek tempolu konser şovları ve sahne performanslarıyla tanınan Cepkin, mevcut konser projesini ve sahne konseptini 11 Mart 2028 tarihinde sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

“KARİYERLERİ DOĞRU YERDE BIRAKMAK GEREKİYOR”

Aldığı kararın arkasındaki düşünce sürecini takipçileriyle paylaşan Cepkin, son 5-6 yıldır kariyerinin bu noktasıyla ilgili düşündüğünü belirtti. Sahneyi ve müziği tamamen bırakmayacağının altını çizen sanatçı, kararını şu sözlerle açıkladı:

“İnsanların kariyerlerini doğru yerde doğru zamanda bırakmaları gerektiğini ve kendime hep söylemiş olduğum ‘Umarım doğru zamanda doğru kararları alabilir ve doğru yerde doğru saygınlıkta ve doğru sevgiyle kariyerimi noktalayabilirim’ duamı ufak ufak yerine getirme kararları içerisindeyim. Bu bağlamda 2028 yılı 11 Mart’ında 50’nci yaşıma girdiğimde konserle alakalı yapmış olduğumuz bu versiyonla, bu projeyle bu konser halimize bir son verme kararı aldım.”

2028 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Mevcut konser performanslarının Türkiye standartlarında yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade eden Hayko Cepkin, 2028 yılına kadar devam edecek konserlerin kendisi ve dinleyicileri açısından ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Sanatçı, bu süreçte gerçekleşecek konserlerin mevcut sahne konseptiyle dinleyicileriyle son buluşmaları olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“2028 yılı 11 Mart’ına kadar yapacağımız son konserler bizim en iyi buluştuğumuz, en iyi birbirimize hatıra bıraktığımız son seri konserler olacak.”

Hayko Cepkin, 2028’de mevcut konser projesini sonlandırmasının ardından müzik kariyerine ve sanat hayatına devam edeceğinin de mesajını verdi. Sanatçı, bu tarihten sonra müzikal yolculuğunu farklı kulvarlarda, yeni anlayışlar ve farklı konseptlerle sürdüreceğini belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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