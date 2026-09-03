Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii'nde, cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren bir kediyi tekmeleyen vatandaşa tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Tekmelenen kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde 25 Ağustos günü, yatsı namazında meydana gelen olayda, cemaatin önünde gezinen kedinin bir şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştığı görüldü. Tam bu esnada şahsın bir anda namaz içinde kediyi tekmelediği ve kedinin havalandığı, imamın kafasına çarparak yere düştüğü kameraya yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlardan sonra harekete geçti. Polis, şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Bu arada kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'da infiale yol açan olay: Camide kediyi tekmeledi, başsavcılık harekete geçti

"SORUŞTURMA İŞLEMLERİ TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, 'Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Erzurum'da infiale yol açan olay: Camide kediyi tekmeledi, başsavcılık harekete geçti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aziziye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAziziye

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