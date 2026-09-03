Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’a karşı 10 maça çıkan İsmail Kartal, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ancak İsmail Hoca, sarı lacivertlilerin başında Beşiktaş’a karşı hiç kaybetmedi.

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe’nin en büyük silahı ne Vedat Muriç ne Greenwood ne Saraçoğlu atmosferi ne de taraftar olacak. Kanarya, Kartal’ı hocası İsmail Kartal’la avlayacak!

Fenerbahçe’yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan İsmail Hoca, sarı lacivertlilerin başında Beşiktaş’a karşı çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Süper Lig’de 10 defa Beşiktaş’a rakip olan Kartal, Ankaragücü (4-1), Rize (2-1) ve Konya (1-0) ile 3 yenilgi yaşadı. Rizespor ile deplasmanda Beşiktaş’a karşı 1-1 berabere kalan İsmail Kartal, Konya ile Beşiktaş’ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. İsmail Hoca, Beşiktaş’a karşı asıl başarısını F.Bahçe ile 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yaşadı.

KAZANMAYA ALIŞIK

Beşiktaş’a ilk kez 2 Kasım 2014’te rakip olan İsmail Kartal, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0’lık zafere taşıdı. Aynı sezon Kadıköy’deki rövanşı yine İsmail Kartal’ın Fenerbahçesi 1-0 kazandı. 2021-22’deki buluşmada Beşiktaş’a konuk olan İsmail Kartal, 1-1’lik beraberlikle ilk puan kaybını yaşasa da 2023-2024’teki maçları deplasmanda 3-1, Kadıköy’de 2-1 kazanarak serisini geliştirdi.

İsmail Kartal, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı mücadelelerinde en büyük üstünlüğü de Beşiktaş’a karşı yakaladı. Başakşehir’e karşı 10 maçta 1,00, Galatasaray’a 13 maçta 1,31, Trabzonspor’a 11 maçta 0,91’lik puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, Beşiktaş’a karşı 10 maçta 1.70’i gördü.

Kanarya, Kartal’ı hocasıyla avlayacak! İşte çarpıcı derbi karnesi

EN DEĞERLİ İSİM GREENWOOD

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı 31 milyar lirayı buluyor. 293 milyon avroluk kadro değerine sahip Kanarya, 264 milyon avroluk takım değerine sahip Kartal’ı ağırlayacak. Oyuncu bazında ise zirvede 55 milyon avroluk değeriyle Mason Greenwood bulunuyor.

İSMAİL KARTAL’IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

SEZON MAÇ SKOR 14/15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 14/15 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 18/19 Ankaragücü-Beşiktaş 1-4 19/20 Beşiktaş-Rize 1-1 19/20 Rize-Beşiktaş 1-2 20/21 Konya-Beşiktaş 4-1 20/21 Beşiktaş-Konya 1-0 21/22 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23/24 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-3 23/24 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

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