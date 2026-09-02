Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde en çok görülen skor: 80 maçta aynısı oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev rekabette bugüne kadar tüm kulvarlarda en çok 1-0'lık skor görüldü. Taraflar arasında oynanan son 4 lig maçının 3'ü de bu skorla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı galibiyet sayısında 137'ye 130 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki müsabakalarda en çok görülen sonuç ise 1-0 oldu.

Başlık ResmiFenerbahçe, Kadıköy'de oynanan son maçta Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

80 MAÇ 1-0 BİTTİ

Futbolseverler, 102 yıllık derbi tarihinde 80 maçta tek gol gördü. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 41 defa; Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 39 defa 1-0 yendi. İki ekip arasında yapılan son 4 lig maçının 3'ün de 1-0 sona erdi. 2024-2025 sezonunda siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Alex Oxlade-Chamberlain'in, Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golüyle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz sezon 5 Nisan 2026'da oynanan son lig maçında sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gedson Fernandes

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu skor son olarak 5 Şubat 2017'de yaşanırken; sahadan galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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