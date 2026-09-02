A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Onuralp Bitim, son dönemde hem milli takım performansı hem de kulüp kariyeriyle dikkat çekiyor. İstanbul doğumlu oyuncunun yaşı, oynadığı takım ve kariyeri sporseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyen Onuralp Bitim gündeme geldi. Milli basketbolcunun kariyeri ve basketbol geçmişine ilişkin detaylar da merak ediliyor.

ONURALP BİTİM KİMDİR?

Onuralp Bitim, 31 Mart 1999 İstanbul doğumlu Türk milli basketbolcudur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Bitim, ağırlıklı olarak kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor. Basketbol kariyerine Anadolu Efes altyapısında başlayan oyuncu, genç yaşta A takım seviyesine yükseldi ve EuroLeague tecrübesi kazandı. 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Bitim, daha sonra Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giyerek kariyerinde daha fazla sorumluluk üstlendi.

Özellikle Bursaspor dönemindeki performansı Onuralp Bitim'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. 2021-2022 sezonunda takımıyla EuroCup finaline çıkan milli oyuncu, bir sonraki sezonda gösterdiği performansla EuroCup'ın en iyi ikinci beşine seçildi. 2021 NBA Seçmeleri'nde seçilmemesine rağmen, 2023 yazında NBA takımlarıyla antrenmanlara çıktı. Sonunda Chicago Bulls ve Windy City Bulls ile çift yönlü sözleşme imzaladı. 2024'te Fenerbahçe ile anlaştı, ancak sezon sonunda kadar Bayern Münih'te kiralık olarak oynadı.

Onuralp Bitim kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

ONURALP BİTİM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Onuralp Bitim, Fenerbahçe forması giyiyor. Bitim, 2024'te sarı-lacivertli kulüple anlaşmasının ardından bir süre Bayern Münih'te kiralık olarak forma giymiş, daha sonra Fenerbahçe kadrosuna dönmüştü.

Milli takım kariyerini de sürdüren Onuralp Bitim, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımın bir parçasıydı.

BASKETBOLCU BİR AİLEDEN GELİYOR

Onuralp Bitim, basketbolcu bir aileden geliyor. Babası eski basketbolcu Mustafa Kemal Bitim, annesi ise eski basketbolcu Hilal Ertunalı'dır. Farklı takımlarda forma giyen anne ve babasının kariyerlerinde de Fenerbahçe önemli duraklardan biri oldu. Mustafa Kemal Bitim, 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda oynarken, Hilal Ertunalı ise 1990-1998 yılları arasında 8 sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giydi.

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