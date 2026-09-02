İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda 281 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 153’ü tutuklanırken, 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdığı, banka hesaplarında ise 351 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar yapıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Yalova’da yapıldı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

32 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

18 ilde gerçekleştirilen toplam 32 ayrı operasyonda 281 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdıkları tespit edildi. Buna göre zanlıların yüksek kazanç vaadiyle özel fonlara para topladıkları, kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıttıkları, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça satış ilanları verdikleri, araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları kandırdıkları, kendilerini internet veya iletişim firması temsilcisi olarak tanıttıkları belirlendi.

153 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 281 şüpheliden 153’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

128 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

246 MİLYON TL DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise şüphelilere ait banka hesaplarında 351 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada para trafiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının kaynağı da incelemeye alındı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

26 GAYRİMENKUL VE 11 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

Bu kapsamda 26 gayrimenkul ile 11 otomobile el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 fişek, 223 cep telefonu, 32 elektronik eşya, 152 SIM kart, 9 flash bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.

4,5 MİLYON TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 4,5 milyon TL nakit para, 29 bin 942 ABD doları, 1.000 euro ve çeşitli miktarlarda altın da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonları gerçekleştiren polis ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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