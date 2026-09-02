Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 18 ilde gerçekleştirilen 32 ayrı operasyonda 281 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 153’ü tutuklanırken, 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdığı, banka hesaplarında ise 351 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar yapıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Yalova’da yapıldı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı
Başlık Resmi18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

32 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

18 ilde gerçekleştirilen toplam 32 ayrı operasyonda 281 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdıkları tespit edildi. Buna göre zanlıların yüksek kazanç vaadiyle özel fonlara para topladıkları, kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıttıkları, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça satış ilanları verdikleri, araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları kandırdıkları, kendilerini internet veya iletişim firması temsilcisi olarak tanıttıkları belirlendi.

153 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 281 şüpheliden 153’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

128 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı
Başlık Resmi18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

246 MİLYON TL DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 246 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise şüphelilere ait banka hesaplarında 351 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada para trafiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının kaynağı da incelemeye alındı.

18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı
Başlık Resmi18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 281 şüpheli yakalandı, 153’ü tutuklandı

26 GAYRİMENKUL VE 11 OTOMOBİLE EL KONULDU

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

Bu kapsamda 26 gayrimenkul ile 11 otomobile el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 fişek, 223 cep telefonu, 32 elektronik eşya, 152 SIM kart, 9 flash bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.

4,5 MİLYON TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 4,5 milyon TL nakit para, 29 bin 942 ABD doları, 1.000 euro ve çeşitli miktarlarda altın da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonları gerçekleştiren polis ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

BAKMADAN GEÇME
İstanbul
3. SAYFA

İstanbul'daki 72 milyon TL'lik dolandırıcılık olayının zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı
KULİSLER HAREKETLENDİ!
KULİSLER HAREKETLENDİ!
BAĞ-KUR'luya emeklilik müjdesi
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
G.Saray'ın yeni golcüsünü altyapı hocası anlattı
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor!
246 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN!
246 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN!
Dev dolandırıcılık operasyonunda 153 tutuklama
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
Eylül geldi, sıfır otomobil fiyatları değişti
GÖK VATANDA ŞOV YAPTI!
GÖK VATANDA ŞOV YAPTI!
AKINCI TOLUN mühimmatıyla hedefleri darmadağın etti
PUTİN'DEN 'TERÖRİST' CEVABI
PUTİN'DEN 'TERÖRİST' CEVABI
Zelenskiy’nin tehdidi Moskova'yı ayağa kaldırdı!
EYT'Yİ KAÇIRANLARA MÜJDE!
EYT'Yİ KAÇIRANLARA MÜJDE!
Yargıtay'dan erken emeklilik yolunu açan karar
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
En mutlu günleri kabusa döndü! Tahran'dan jet misilleme
"KÖY EVİ DEĞİL SANKİ VİLLA"
Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları ise kabarık
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için hakem iddiası
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Yeni adresi merak konusu oldu
FENOMENİN ACI SONU!
FENOMENİN ACI SONU!
Kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu
ASELSAN’ın TOLUN ailesi AKINCI’dan ateşlendi: İki kat betonu delip hedefi vurdu
Kaydet
KKTC'deki kayıp feribot enkazına ulaşıldı! 550 metre derinlikte görüntülendi
KKTC'deki kayıp feribot enkazına ulaşıldı! 550 metre derinlikte görüntülendi
Kaydet
Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeye 2 yeni isim girdi
Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeye 2 yeni isim girdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.