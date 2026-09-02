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Ekonomi

Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeye 2 yeni isim girdi

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Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeye 2 yeni isim girdi
Fotoğraf Başlığı Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeden 2 isim çıktı

Küresel dengelerin değiştiği bugünlerde, dünyanın en zengin isimlerinin sıralaması da değişmeye devam ediyor. Forbes'un yayımladığı milyarderler listesine göre, Steve Ballmer ve Amancio Ortega listeye giriş yaparak 2 kişiyi ekarte etti. Peki dünyanın en zenginleri listesinden çıkan iki isim kim? İşte detaylar...

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Dünya dengelerinin değiştiği bugünlerde savaştan, teknolojiye bir sürü gelişme yaşanırken dünya zenginleri servetlerine servet katmaya devam ediyor. Her ne kadar jeopolitik ve yapay zeka rallisinin getirdiği olumsuzluklar olsa da şirketler bunu avantaja çevirip kendi lehlerine veya aleyhlerine kullanabiliyorlar. Bu fırsatları avantaja çeviren küresel ekonominin oyuncuları da şekillenmeye devam ederken, içinde bulundukları zengin sıralama listeleri de değişiyor. Forbes’un 1 Eylül 2026 tarihli gerçek zamanlı milyarder listesi yayımlandı.

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Yayımlanan listeye göre dünyanın en zengin ismi şaşırtmadı. Yapay zeka ve uzay rallisiyle gelen, güçlü sıçrayışlar yakalayan, milyarlarca dolar kazanıp kaybeden isim; Elon Musk listeye 1 numaradan giriş yapıyor. Tesla ve SpaceX gibi dünyanın en büyük 2 şirketine sahip olan Musk'ın şirketleri, en son hisselerindeki yükselişle birlikte Musk'ın servetini ağustosta 202 milyar dolar arttırarak 892 milyar dolara ulaşmasını sağladı.

ELON MUSK'I LARRY PAGE TAKİP ETTİ

SpaceX hisseleri ağustosta yüzde 33, Tesla hisseleri ise yüzde 18 değer kazandı. Musk'ın serveti, temmuz ayında 363 milyar dolar düşmüştü. Ağustostaki yükselişin ardından Musk, tarihin ilk "trilyoneri" unvanını yeniden elde etmeye yaklaştı. Gelgitli bir dönem geçiren Musk'ı ise Google'ın kurucu ortağı Larry Page takip etti. Page 277,2 milyar dolarla listede ikinci sırada yer alırken, üçüncülük ise Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un oldu. 267,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer alan Bezos Amazon'un dünya çapındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeden 2 isim çıktı
Başlık ResmiDünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeden 2 isim çıktı

META’NIN KURUCUSU MARK ZUCKERBERG ALTINCI SIRADA

Google’ın diğer kurucusu Sergey Brin ise 255,8 milyar dolarlık servetiyle dördüncü oldu. Dell Technologies’in patronu Michael Dell 240,6 milyar dolarla beşinci sırada yer alırken, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg 196,6 milyar dolarla altıncı sıraya yerleşti. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison 192,5 milyar dolarla yedinci, Nvidia CEO’su Jensen Huang ise 190,6 milyar dolarla sekizinci sırada yer aldı. Microsoft'un eski CEO'su olan Steve Ballmer ise 155,3 milyar dolarlık servetiyle dokuzuncu sıraya yükselerek ilk 10’a girmeyi başardı. Microsoft'un CEO'luğunu yaparken önemli başarılara imza atan Ballmer'ın servetinin büyük bir bölümü Microsoft’taki hisselerinden kaynaklanıyor.

Dünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeden 2 isim çıktı
Başlık ResmiDünya zenginlerinin sıralaması değişti! Listeden 2 isim çıktı

ZARA'NIN KURUCUSU AMANCİO ORTEGA ONUNCU SIRADA

Dünyanın en büyük moda devlerinden biri olan Zara'nın kurucusu İspanyol milyarder Amancio Ortega ise 146,6 milyar dolarlık servetiyle 10. sırada yer aldı. Ortega, teknoloji sektöründen gelmeyen iki isimden biri oldu. Yeni isimler listeye dahil olurken, listede her zaman olan ve yerini koruyan Warren Buffett 143,3 milyar dolarlık servetiyle 11. sıraya geriledi. Berkshire Hathaway gibi çok uluslu dev bir holdingi yöneten Buffet, ilk kez listenin ilk 10 ismi arasında yer almadı. LVMH’nin patronu Bernard Arnault ve ailesi ise 140,6 milyar dolarlık servetle 12. sıraya düştü. Arnault, özellikle lüks tüketim sektörünün en önemli milyarderlerinden biri olarak uzun süre dünyanın en zenginleri sıralamasının üst basamaklarında yer almıştı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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