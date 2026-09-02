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Ekonomi

Dünya devleri sahnede! 21 küresel finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkaracak

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Dünya devleri sahnede! 21 küresel finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkaracak
Fotoğraf Başlığı Dünya devleri sahnede! 21 küresel finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkaracak

Dünyanın önde gelen 21 finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkarmaya hazırlanıyor. Finans kuruluşlarından yapılan açıklamaya göre sabitcoin ihracını desteklemek için yapılan bu adım kripto piyasası için önemli bir hamle. Goldman Sachs, Citi gibi isimlerin olduğu bu dev projede yeni şirketin isminin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.

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Kripto piyasası değişen ve gelişen dünya teknolojileriyle şekillenmeye devam ediyor. Dünyanın pek çok yatırım ve finans bankaları da kripto piyasasını yakından takip ederken dünyanın en büyük bankaları buna yönelik adımlar atıyor. Tam tamına 21 küresel finans kuruluşu birleşip sabitcoin çıkarmaya hazırlanıyor. Citi, Deutsche Bank, UBS gibi dünya devlerinin aralarında olduğu bu hamle kripto piyasası için çok önemli bir adım olarak kaydediliyor.

Söz konusu finans kuruluşları tarafından ortak açıklama yapıldı.

Sabitcoin ihracını desteklemek amacıyla ortak bir şirket kurulacağı ifade edilen açıklamada, kuruluş işlemlerinin yasal onaylara tabi olduğu ve yeni şirketin isminin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.

Dünya devleri sahnede! 21 küresel finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkaracak
Başlık ResmiDünya devleri sahnede! 21 küresel finans kuruluşu ortak olup sabitcoin çıkaracak

Açıklamada, küresel çapta faaliyet göstermesi planlanan şirketin ilk etapta ABD dolarına endeksli bir sabitcoin arzına odaklanacağı, uzun vadede ise euroya ve diğer G7 para birimlerine endeksli sabitcoin ihracının hedeflendiği aktarıldı.

Girişimin, katılımcı kurumların uzmanlığından yararlanarak banka düzeyinde uyumluluk, güçlü yönetişim, dağıtım ve kurumsal risk yönetimini bir araya getiren güvenli bir çözüm sunacağına işaret edilen açıklamada, ürünün sınır ötesi ödemeler ve dijital varlık takasları da dahil olmak üzere toptan, kurumsal ve perakende pazarlarda çeşitli alanlarda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, grubun üreteceği sabitcoin çözümünün 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade edildi.

İŞTE PROJEDE YER ALAN DÜNYA DEVLERİ

Projede yer alan 21 finans kuruluşu, Kuzey Amerika'dan Bank of America, Capital One, Citi, Fidelity Investments, Goldman Sachs, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group, Wells Fargo ve WisdomTree, Avrupa'dan Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Coöperatieve Rabobank U.A. ve UBS, Doğu Asya'dan MUFG Bank, Orta Doğu'dan Sirius International Holding ve Afrika'dan Standard Bank şeklinde sıralandı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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