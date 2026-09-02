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Ekonomi

Para basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık

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Para basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık

Türkiye’nin mobil oyun sektörü küresel arenada hızla büyürken, Türk geliştiricilerin oyun içi satın alma gelirleri 2,76 milyar doları aştı. Türkiye’nin küresel mobil oyun gelirlerindeki payı ise yüzde 1’den yüzde 5’e yükseldi.

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Türkiye’nin mobil oyun sektörü küresel pazarda hızla büyüyor. Türk oyun geliştiricilerinin dünya genelindeki oyun içi satın alma gelirleri, 2020’de 504 milyon dolarken 2025’te 2,76 milyar doları aştı. Böylece gelirler 6 yılda yaklaşık yüzde 450 arttı ve Türkiye’nin küresel mobil oyun gelirlerindeki payı yüzde 1’den yüzde 5’e yükseldi.

Para basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık
Başlık ResmiPara basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık

MOBİL OYUN PAZARI BÜYÜYOR

Türkiye’de mobil oyun pazarı da büyümeyi sürdürdü. Geçen yıl gelir yüzde 6 artarak 347 milyon dolara çıkarken indirme sayısı yüzde 4 azalarak 1,8 milyar oldu. Türk geliştiricilerin gelirlerinin yüzde 96,9’unu bulmaca oyunları oluşturdu.

Para basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık
Başlık ResmiPara basıyorlar! Oyun içinde 2,76 milyar dolar harcadık

Türkiye’nin 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak “Turcorn” ünvanı alan 8 teknoloji şirketinden 3’ü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games’in yanı sıra 43 Turcorn adayı şirket arasında 7 oyun firması bulunuyor. Dream Games’in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5,2 milyar doları aşarken, Peak Games’in Toy Blast ve Toon Blast oyunları 3,4 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Loom Games’in Pixel Flow oyununun geliri ise 77 milyon doları geçti.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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