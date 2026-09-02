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CHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak

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CHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak

CHP, İmamoğlu davasında olası siyasi yasak kararına karşı İBB Meclisi’ndeki dengeleri sağlamlaştırmak için harekete geçti. CHP’li meclis üyelerine “tarafını seç” mesajı verilecek.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Ekrem İmamoğlu hakkında Yargıtay’daki “ahmak” davasında siyasi yasak kararının kesinleşebileceğini düşünen CHP yönetimi, İBB Meclisinde yapılabilecek başkanlık seçimi nedeniyle meclis grubundaki dengelere odaklandı.

Buna göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla parti kurmayları CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri için “tarafını seç” toplantısı gerçekleştirecek.

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MÜSLİM SARI DEVREDE

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul’un üç ayrı seçim bölgesindeki meclis üyeleriyle cuma, cumartesi ve pazar günü CHP İstanbul İl Başkanlığında ayrı ayrı bir araya gelecek. Sarı’nın meclis üyeleriyle yapacağı toplantı öncesinde yarın ya da cuma günü İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile de yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

CHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak
Başlık ResmiCHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak
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BIÇAK SIRTI BİR SEÇİM

İBB Meclisi’nde CHP’nin 155, AK Parti’nin ise 136 üyesi bulunuyor. Ancak CHP listelerinden seçilen DEM Parti’ye yakın bazı isimlerin de 155 kişilik grubun içinde yer alması, muhtemel bir seçim öncesinde bu üyelerin tutumunu kritik hâle getiriyor.

CHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak
Başlık ResmiCHP, İBB için 'tarafını belli et' toplantısı yapacak

CHP kurmayları “Nuri Bey, şu anda CHP’de belediye Başkan Vekili. ‘İBB elden gidecek, bizi rahat bırakın’ diyemez. Bu durumda bizimle iş birliği yapmak zorunda” dedi.

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