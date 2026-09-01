Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı

KİA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: SEVİLEN SUV MODELLERİNDE 250.000 TL'YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI!

Güney Koreli otomotiv devi Kia, geniş ürün gamıyla merakla beklenen Eylül 2026 fiyat listesini tüketicilerle buluşturdu.

Markanın şehir içi kullanımda en çok tercih edilen ve en uygun fiyatlı giriş modeli olan Picanto'nun başlangıç fiyatı eylül ayında sabit kalırken, ürün gamındaki bazı diğer modellerde ise çeşitli fiyat güncellemeleri ve küçük zamlar dikkat çekiyor. Ancak Kia, eylül ayında sunduğu avantajlı kampanyalarla SUV ve elektrikli model severlere kaçırılmayacak fırsatlar tanıyor.

Markanın en çok satan SUV modellerinden Sportage'ın GT-Line versiyonunda tam 250.000 TL indirim uygulanırken, elektrikli lüks dev EV9 modelinin her iki versiyonunda da net 200.000 TL'lik indirim fırsatları sunuluyor. Bütçe dostu SUV arayanlar için ise Stonic modelinde 130.000 TL'ye varan eylül ayı indirimleri öne çıkıyor.