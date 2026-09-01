Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarında büyük deprem! Marka marka güncel zam ve indirim listesi açıklandı
Eylül 2026 güncel otomobil fiyatları açıklandı. Sektörde kartlar yeniden dağıtılırken Toyota'da 1 milyon TL’ye varan ve lüks dev Land Cruiser Prado'da 4.920.000 TL’lik dev indirimler başladı. Opel ise elektrikli Grandland'de 715.000 TL indirim duyurdu. Diğer yandan Dacia, Renault ve Honda modellerine yeni eylül zamları geldi.
İşte eylül ayının tüm güncel zamlı, indirimli ve kampanyalı araba fiyat listeleri!
Alman üretici Opel, Eylül ayında tüm modellerine zam yaparken eş zamanlı olarak baş döndüren büyük indirim kampanyalarını da devreye soktu.
Eylül ayı boyunca geçerli olan listede en çok ses getiren fırsat, elektrikli Grandland modelinde sunulan tam 715.000 TL değerindeki dev indirim oldu. Bunun yanı sıra Corsa modelinin giriş seviyesinde 91.000 TL, yeni SUV Frontera’nın hibrit versiyonunda 175.000 TL ve Mokka GSE modelinde 320.000 TL’lik indirim kampanyaları tüketicilerle buluşuyor.
- Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition: Liste Fiyatı: 1.535.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.444.000 TL
- Opel Corsa Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition: 1.820.000 TL
- Opel Corsa Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS: 1.955.000 TL
- Opel Corsa Elektrik 100 kW GS: 1.890.000 TL
- Yeni Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition: 2.330.000 TL
- Yeni Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.590.000 TL
- Opel Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition: Liste Fiyatı: 1.990.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.881.000 TL
- Opel Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS: 2.350.000 TL
- Opel Mokka GSE 207 kW GSE: Liste Fiyatı: 3.570.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL
- Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition: Liste Fiyatı: 2.190.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.015.000 TL
- Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS: 2.290.000 TL
- Opel Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS: 1.895.000 TL
- Opel Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS: 2.010.000 TL
- Opel Grandland 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition: 2.330.000 TL
- Opel Grandland 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.590.000 TL
- Opel Grandland Elektrik 157 kW Edition: Liste Fiyatı: 3.200.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.485.000 TL
- Opel Grandland Elektrik 239 kW AWD GS: Liste Fiyatı: 4.220.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.875.000 TL
DACIA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: TÜRKİYE’NİN EN UCUZ OTOMOBİLİ SANDERO’YA ZAM GELDİ!
Fiyat/performans oranıyla Türkiye’de büyük ilgi gören Dacia, merakla beklenen Eylül 2026 fiyatlarını açıkladı.
Türkiye’nin en ucuz otomobili unvanına sahip olan Sandero modelinin giriş donanımı eylül ayında satış listesinden çıkarılırken, "expression" donanım seviyesine zam geldi.
Ağustos ayında 1.433.000 TL’den satılan Sandero Expression modeli Eylül ayında 1.460.000 TL’ye yükseldi. Markanın en sevilen modellerinden Sandero Stepway ve Haziran ayında 13 yıl aradan sonra listeye dönen sedan modeli Yeni Logan’ın fiyatları bu ay sabit tutuldu. Ancak geniş ailelerin gözdesi Yeni Dacia Jogger modellerinin tamamına net 50.000 TL zam yapıldı.
- Dacia Sandero expression TCe 100 (2025 Model): 1.338.000 TL
- Dacia Sandero expression TCe 100 (2026 Model): 1.460.000 TL
- Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto: 1.756.000 TL
- Sandero Stepway extreme Eco-G 120 auto: 1.821.000 TL
- Yeni Logan essential TCe 100: 1.440.000 TL
- Yeni Logan expression Eco-G 120 auto: 1.709.000 TL
- Yeni Logan journey Eco-G 120 auto: 1.784.000 TL
- Yeni Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu: 1.650.000 TL
- Yeni Jogger extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu: 1.760.000 TL
- Yeni Jogger expression Eco-G 120 - 7 koltuklu: 1.790.000 TL
- Yeni Jogger expression Eco-G 120 - 5 koltuklu: 1.730.000 TL
- Yeni Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu: 1.900.000 TL
HONDA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: TÜM POPÜLER HİBRİT MODELLERE ZAM YAPILDI!
Japon otomotiv devi Honda, Eylül 2026 dönemiyle birlikte Türkiye fiyat listesini güncelleyerek tüm modellerine zam uyguladı.
Jazz, HR-V, ZR-V, Prelude ve CR-V gibi tamamen hibrit modellerden oluşan zengin bir ürün gamına sahip olan Honda’da liste fiyatları yükselirken, bazı modellerde sunulan kampanyalı fiyat seçenekleri de güncelliğini koruyor. Özellikle SUV segmentinde yoğun ilgi gören HR-V modelinin Advance donanımında sunulan kampanyalı Eylül fiyatı dikkat çekmeye devam ediyor.
- Jazz 1.5L Hibrit Otomatik: 2.600.000 TL
- HR-V 1.5L Hibrit Elegance: Liste Fiyatı: 2.740.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.389.000 TL
- HR-V 1.5L Hibrit Advance: Liste Fiyatı: 2.895.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.700.000 TL
- ZR-V 2.0L Hibrit Advance: 4.970.000 TL
- Prelude 2.0L Hibrit Advance: 5.600.000 TL
- CR-V 2.0L Hibrit Advance: 6.160.000 TL
RENAULT EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: YERLİ ÜRETİM BOREAL VE YENİ DUSTER’A BÜYÜK ZAM!
Türkiye’nin en çok satan otomobil markası Renault, Eylül ayı güncel fiyat listesini paylaştı.
Bu ay Clio, Megane Sedan, Captur ve elektrikli Scenic modellerinde fiyat artışına gidilmezken, yerli üretim Boreal ve yeni Duster modellerinin bazı versiyonlarına büyük zamlar yapıldı.
Oyak Renault fabrikasında üretilen ve %40'ın üzerinde yerli katkıyla ÖTV muafiyeti kapsamına giren yeni C-SUV model Renault Boreal’in bir versiyonuna tam 200.000 TL zam yapıldı.
Yeni Duster modelinde ise üç farklı donanım seviyesinde 155.000 TL’ye ulaşan fiyat artışları gerçekleştirildi. Ayrıca popüler SUV model Austral'in bir versiyonunda da 90.000 TL fiyat artışı görüldü.
- Yeni Clio evolution plus: 1.830.000 TL
- Yeni Clio esprit alpine: 2.035.000 TL
- Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: Liste Fiyatı: 2.379.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.269.000 TL
- Renault Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp: Liste Fiyatı: 2.899.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.760.000 TL
- Renault Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp: 3.049.000 TL
- Renault Boreal iconic Full hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL
- Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp: 1.865.000 TL
- Renault Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp: 2.010.000 TL
- Renault Duster Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp: 2.850.000 TL
- Renault Duster Techno Turbo Tce EDC 145 hp: 2.080.000 TL
- Renault Duster Techno Full hybrid E-Tech 160 hp: 2.725.000 TL
- Renault Duster Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp: 2.920.000 TL
- Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
- Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.199.000 TL
- Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 2.349.000 TL
- Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 2.699.000 TL
- Renault Austral techno mild hybrid 150 hp auto: 2.875.000 TL
- Renault Austral esprit alpine mild hybrid 150 hp auto: 3.220.000 TL
- Renault Austral esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp: 3.650.000 TL
- R5 E-TECH Elektrikli Techno EV52 150hp: 2.099.000 TL
- Captur techno mild hybrid EDC 140 hp: 2.325.000 TL
- Megane E-TECH Elektrikli Techno EV60 220 hp: 2.386.000 TL
- Rafale esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp (2025 MY): 4.050.000 TL
- Scenic E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp: 3.490.000 TL
BYD EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: ÇİNLİ ELEKTRİKLİ DEVDE MODEL SAYISI DÜŞTÜ!
Çinli otomobil devi BYD, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelleyerek Eylül 2026 fiyat listesini duyurdu.
Yıla 8 farklı modelle hızlı bir giriş yapan marka, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs’ta 4’e ve son olarak Eylül ayı itibarıyla 3’e düşürdü. BYD Han modelinin listeden çıkarılmasıyla birlikte, markanın Türkiye satış listesinde yalnızca tamamı elektrikli ve fiyatları 4 milyon TL’nin üzerinde olan 3 lüks model kaldı. Markanın Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında uyguladığı sabit fiyat politikası Eylül ayında da devam etti ve modellere zam yapılmadı.
- BYD SEAL 390 kW AWD (Excellence): 4.077.000 TL
- BYD SEALION 7 390 kW AWD (Excellence): 4.190.000 TL
- BYD TANG 380 kW AWD (Flagship): 5.418.000 TL
TOYOTA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: TÜM MODELLERE ZAM GELDİ AMA DEV İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR!
Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından Toyota, Eylül 2026 güncel fiyat listesinde tüm modellerine zam uyguladı. Ancak Japon üretici, zam kararıyla birlikte müşterilerini sevindirecek dev indirim kampanyalarını da duyurdu. Modele bağlı olarak sunulan indirimler 250.000 TL’den başlayıp lüks arazi devi Land Cruiser Prado’da tam 4.920.000 TL seviyesine kadar ulaşıyor. Türkiye’nin en çok satan sedan modeli Corolla’nın benzinli versiyonlarında ise 1 milyon TL'ye varan devasa indirim fırsatları eylül ayı boyunca geçerliliğini koruyor.
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Liste Fiyatı: 2.545.500 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.850.000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Liste Fiyatı: 2.753.500 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Liste Fiyatı: 2.905.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Liste Fiyatı: 3.126.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL
- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Liste Fiyatı: 3.297.500 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT: 2.968.000 TL
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: Liste Fiyatı: 3.053.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.540.000 TL
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: Liste Fiyatı: 3.297.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.775.000 TL
- Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Liste Fiyatı: 3.385.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.875.000 TL
- Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Passion e-CVT: Liste Fiyatı: 3.625.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.080.000 TL
- Toyota Corolla Cross Hybrid 1.8 Passion X-Pack e-CVT: Liste Fiyatı: 4.195.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.567.000 TL
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Liste Fiyatı: 2.797.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.325.000 TL
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Passion e-CVT: Liste Fiyatı: 3.045.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.870.000 TL
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 Passion X-Sport e-CVT: Liste Fiyatı: 3.345.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.070.000 TL
- Toyota C-HR Hybrid 1.8 GR SPORT e-CVT: Liste Fiyatı: 3.500.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.180.000 TL
- Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Flame e-CVT: Liste Fiyatı: 2.905.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.188.000 TL
- Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Passion X-Pack e-CVT: Liste Fiyatı: 3.050.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL
- Toyota Corolla Hatchback Hybrid 1.8 GR SPORT e-CVT: Liste Fiyatı: 3.050.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL
- Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Dream 130 HP e-CVT: Liste Fiyatı: 2.820.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.295.000 TL
- Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 Flame X-Pack 130 HP e-CVT: Liste Fiyatı: 3.345.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.805.000 TL
- Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT: Liste Fiyatı: 2.350.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.999.000 TL
- Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: Liste Fiyatı: 2.760.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.374.000 TL
- Toyota Land Cruiser Prado: Liste Fiyatı: 19.670.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 14.750.000 TL
- Toyota Hilux: Liste Fiyatı: 4.200.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.990.000 TL
- Toyota Proace City: Liste Fiyatı: 2.059.500 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.680.000 TL
- Toyota Proace City Cargo: Liste Fiyatı: 1.439.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.299.000 TL
- Toyota Proace Verso: Liste Fiyatı: 2.507.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.324.000 TL
- Toyota Proace Cargo: Liste Fiyatı: 1.795.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.699.000 TL
- Toyota Proace Max: Liste Fiyatı: 1.965.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.741.500 TL
- Toyota Proace Max Kamyonet: Liste Fiyatı: 2.074.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.819.000 TL
KİA EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ: SEVİLEN SUV MODELLERİNDE 250.000 TL'YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI!
Güney Koreli otomotiv devi Kia, geniş ürün gamıyla merakla beklenen Eylül 2026 fiyat listesini tüketicilerle buluşturdu.
Markanın şehir içi kullanımda en çok tercih edilen ve en uygun fiyatlı giriş modeli olan Picanto'nun başlangıç fiyatı eylül ayında sabit kalırken, ürün gamındaki bazı diğer modellerde ise çeşitli fiyat güncellemeleri ve küçük zamlar dikkat çekiyor. Ancak Kia, eylül ayında sunduğu avantajlı kampanyalarla SUV ve elektrikli model severlere kaçırılmayacak fırsatlar tanıyor.
Markanın en çok satan SUV modellerinden Sportage'ın GT-Line versiyonunda tam 250.000 TL indirim uygulanırken, elektrikli lüks dev EV9 modelinin her iki versiyonunda da net 200.000 TL'lik indirim fırsatları sunuluyor. Bütçe dostu SUV arayanlar için ise Stonic modelinde 130.000 TL'ye varan eylül ayı indirimleri öne çıkıyor.
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel: 1.460.000 TL
- Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool: 1.435.000 TL
- Kia EV2 107,8 kW Otomatik Cool: Liste Fiyatı: 1.719.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.649.000 TL
- Kia EV2 107,8 kW Otomatik Elegance: Liste Fiyatı: 1.919.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.849.000 TL
- Kia EV2 99,5 kW Otomatik Elegance Long Range: Liste Fiyatı: 2.129.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.029.000 TL
- Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool: Liste Fiyatı: 1.960.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.830.000 TL
- Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance: Liste Fiyatı: 1.995.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.895.000 TL
- Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Cool: Liste Fiyatı: 1.960.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 1.895.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Live: Liste Fiyatı: 2.249.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.149.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Vision: Liste Fiyatı: 2.550.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.387.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Cool: Liste Fiyatı: 2.750.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.650.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Elegance: Liste Fiyatı: 3.075.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.975.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Prestige: Liste Fiyatı: 3.340.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.240.000 TL
- Kia Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT GT-Line: Liste Fiyatı: 3.650.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 3.400.000 TL
- Kia Niro EV 150 kW Otomatik Elegance: Liste Fiyatı: 2.299.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 2.199.000 TL
- Kia EV3 150 kW Otomatik Cole Long Range: 2.450.000 TL
- Kia EV3 150 kW Otomatik Elegance Long Range: 2.485.000 TL
- Kia EV3 150 kW Otomatik Elegance Confort: 2.399.000 TL
- Kia EV3 150 kW Otomatik Prestige Standard Range: 2.485.000 TL
- Kia EV3 150 kW Otomatik GT-Line Long Range: 3.790.000 TL
- Kia EV6 125 kW Otomatik Elegance Standard Range: 3.790.000 TL
- Kia Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart: Liste Fiyatı: 6.390.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 6.240.000 TL
- Kia Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart: Liste Fiyatı: 6.530.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 6.380.000 TL
- Kia EV9 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige: Liste Fiyatı: 6.540.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 6.340.000 TL
- Kia EV9 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line: Liste Fiyatı: 7.870.000 TL | Kampanyalı Fiyatı: 7.670.000 TL