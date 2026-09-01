Deutsche Bank'tan kritik 2026 analizi! Dünya ekonomisini bekleyen başlıca riskler neler?

Küresel ekonomiler değişen ve gelişen dünya şartlarıyla birlikte en önemli konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, küresel ekonomiyle ilgili önemli bir analize imza attı. Dev banka, 2026 yılında dünyayı bekleyen başlıca riskleri değerlendirdi. İşte detaylar...

Almanya'da bulunan dünyanın en büyük küresel finans kuruluşlarından biri olan Deutsche Bank'tan 2026 yılına yönelik küresel değerlendirmelerde bulundu. Savaşın eşiğindeki dünya ekonomisine dikkat çeken banka, çeşitli alanlardaki risklerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki dünya ekonomisini neler bekliyor? İşte detaylar...

Küresel piyasanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'tan dünyanın ekonomik gidişatıyla alakalı önemli bir değerlendirme geldi. Bankaya göre dünya hem küresel hem de teknolojik savaşın eşiğinde. Bir tarafta ABD-İran savaşının yaşattığı enerji problemi diğer tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin ile Tayvan arasındaki gerilimler derken, yaşanılan jeopolitik unsurlar ekonomik sonuçlar doğurabilecek önemli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.

KÜRESEL YARI İLETKEN SEKTÖRÜ KRİTİK BİR ROLE SAHİP

Değişen ve gelişen dünya teknolojileriyle birlikte Asya bölgesi öne çıkarken, kurum özellikle Tayvan’ın küresel yarı iletken sektöründeki kritik rolü nedeniyle Çin-Tayvan geriliminin ekonomik sonuçlarının önemli olabileceğine işaret etti. Banka yaşanılan siyasal olayların dünyadaki enflasyonu tetikleyebileceğine dikkat çekti. Enflasyonu arttıran diğer unsurlar olarak merkez bankalarının gevşek para politikaları, yüksek ABD gümrük tarifeleri, korumacılık ve değişen tedarik zincirlerinin enflasyonist baskıları gibi ifade eden banka kamu borçlarının da bu baskıyı arttırdığını ifade etti.

Ünlü bankadan kritik uyarı! Dünya ekonomisini bekleyen başlıca riskler neler?

Banka dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD ve Çin ekonomisine de dikkat çekti. Özellikle ABD ile Çin arasında belirli ölçüde pragmatik bir yaklaşımın yeniden öne çıktığını belirten Deutsche Bank, buna karşın mevcut tablonun ne kadar kalıcı olduğunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Banka'ya göre yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli unsurların arasında şirket kârları oldu. Kuruma göre 2026’da büyük piyasa bölgelerinin tamamında çift haneli kâr artışı beklenirken, şirket kârlarının bu güçlü beklentileri karşılayamamasının sermaye piyasalarına hızlı şekilde yansıyabileceği ve fiyat düzeltmelerini tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

YAPAY ZEKA BALONU

Deutsche Bank yapay zeka balonuna da dikkat çekti. Değişen ve gelişen dünya teknolojilerinin en önemli unsurlarından biri olan yapay zeka rallisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Rallinin getirdiği yapay zekâ yatırımlarında ise yüksek oynaklık sürdürmeye devam ederken, bankanın yayımladığı rapora göre yapay zeka da hızla gelişen bu piyasada hem yukarı hem de aşağı yönlü sert fiyat hareketleri olağan hale geliyor. Buna rağmen yapay zekâ kaynaklı bir borsa balonu riski görmediğini belirten banka, yatırımcılarına yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde dikkatli olması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Yapay zekadaki yapısal büyümenin olumlu olduğuna dikkat çeken banka ayrıca yapay zeka piyasasındaki durumun geçmişteki klasik piyasa balonlarından farklı olduğunu ifade etti.

Ünlü bankadan kritik uyarı! Dünya ekonomisini bekleyen başlıca riskler neler?

Banka teknolojideki 2 riski de işaret etti. Kuruma göre yapay zekanın enerji maliyetleri ve siber saldırılardaki güçlü potansiyeli önemli risk unsurlarının arasında yer aldı. Küresel enerji maliyetleri günden güne artarken yapay zekanın veri merkezlerinde kullandığı enerji, elektrik fiyatlarını yükseltme potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Siber saldırılardaki yoğunlukta dünyayı etkileyen unsurların arasında gösterilirken, kamu kurumlarını hedef alabilecek yapay zekâ destekli siber saldırıların yaygınlaşması raporda dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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