İstanbul'un enflasyonu açıklandı! Fiyatlar en çok hangi kalemde arttı?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlarda aylık enflasyon yüzde 1,66 oldu. Yıllık enflasyon ise 34,96'ya geriledi. Kategoriler arasında en yüksek artışı sağlayan ise eğitim olarak kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul için enflasyon verilerini açıkladı. İTO'ya göre Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon ise 34,96 olarak açıklandı.

Buna göre, kentte ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,5 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 34,96 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 25,07 oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Sanayide yükseliş! İmalat PMI 3 ayın en yüksek seviyesinde

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARI GRUBUNDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı ağustosta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 17,28 ile "eğitim" harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 8,22 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 2,32 ile "konut", yüzde 1,43 ile "ulaştırma", yüzde 1,41 ile "ev eşyası", yüzde 1,35 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,11 ile "eğlence ve kültür", yüzde 0,86 ile "haberleşme", yüzde 0,72 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,20 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" harcamaları grubu izledi.

İstanbulun enflasyon notu açıklandı! Fiyatlar en çok hangi kalemde arttı?

"Sağlık" harcama grubunda değişim olmazken, "giyim ve ayakkabı" yüzde 0,08 azaldı.

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustos ayındaki değişiminde, "eğitim", "alkollü içecekler ve tütün", "konut" ve "ulaştırma" harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

"Gıda ve alkolsüz içecekler" harcama grubunda ise mevsimsel etkilere bağlı fiyat değişimleri ile "giyim ve ayakkabı" harcamaları grubunda gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etki etti.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI İŞLENMEMİŞ MADDELERDE

Ağustosta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 7,29 ile "işlenmemiş maddeler" olurken, onu yüzde 2,75 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 1,99 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 1,64 ile "gıda maddeleri", yüzde 1,47 ile "madenler", yüzde 0,38 ile "kimyevi maddeler" izledi.

"Mensucat" grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

İstanbulun enflasyon notu açıklandı! Fiyatlar en çok hangi kalemde arttı?

Yıllık artış ise madenlerde yüzde 37,68, gıda maddelerinde yüzde 27,71, inşaat malzemelerinde yüzde 24,77, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 23,52, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,44, mensucatta yüzde 13,47, kimyevi maddelerde yüzde 9,71 oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası