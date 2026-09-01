Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Güllü’nün kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’nin ilk duruşması öncesinde, eski nişanlı Kervan Eminoğlu sessizliğini bozarak dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu, anne-kız arasındaki gerilim, olay öncesinde yaşandığı öne sürülen gelişmeler ve Tuğyan’ın gönderdiği mesajlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyada yeni iddialar gündeme geliyor. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’nin cinayet şüphesiyle tutuklu yargılandığı davada ilk duruşmanın 1 Ekim’de yapılması bekleniyor.

Duruşma öncesinde Tuğyan Ülkem Gülter’nin eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber’e yaptığı açıklamalarla dosyaya ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı. Eminoğlu, anne-kız arasında yaşandığını öne sürdüğü tartışmaların yanı sıra para meselesi, evin kapı kilidinin ve şifresinin değiştirilmesi ile Tuğyan’ın olaydan önce kendisine gönderdiği mesajları anlattı.

“ANNEM BİZİ BIRAKTI”

Eminoğlu’nun anlatımına göre Tuğyan Ülkem Gülter ile annesi Güllü arasındaki sorunlar uzun süredir devam ediyordu. Eminoğlu, Tuğyan’ın annesiyle ilgili kendisine, “Annem bizi bıraktı, beni anneannem büyüttü” şeklinde sözler söylediğini ve geçmişten kaynaklanan bir kırgınlık yaşadığını öne sürdü.

Güllü soruşturmasında perde aralanıyor! Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu

4 BİN LİRA SONRASI ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olay öncesindeki döneme ilişkin dikkat çeken iddialar da dosyaya yansıdı. Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Çiğdem’in, Güllü’nün evinden 4 bin lira çaldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu gelişmenin ardından Güllü, evinin dış kapı kilidini ve giriş şifresini değiştirdi. 22 Eylül’de evine giremediği belirtilen Tuğyan’ın ise eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile iletişime geçerek annesiyle yaşadığı sorunu anlattığı ve “Annem şifreyi vermiyor, eve gelme diyor. Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu” şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Tuğyan, 22 Eylül’de eve girememesi üzerine eski nişanlısı Eminoğlu ile iletişime geçti. Tuğyan’ın bu görüşmede annesinin kendisine kapı şifresini vermediğini ve eve gelmesini istemediğini söylediği ileri sürüldü.

Güllü soruşturmasında perde aralanıyor! Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu

ÖLÜMDEN GÜNLER ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dosyada gündeme gelen bir diğer detayın ise Tuğyan’ın ölümden yalnızca üç gün önce eski nişanlısına gönderdiği WhatsApp mesajları olduğu belirtildi.

Söz konusu mesajlarda Tuğyan’ın psikolojik olarak zorlandığını düşündüren ifadeler kullandığı öne sürüldü. Mesajlarda psikolojik tedavi görmek istediğini belirten Tuğyan’ın, doktora gitmek ve yaşadığı sorunlarla ilgili destek almak istediğini söylediği aktarıldı.

“PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEĞİM GERÇEKTEN”

Tuğyan’ın eski nişanlısına gönderdiği mesajlarda yaşadığı psikolojik sıkıntılara ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Bak anneme dedim, ben psikolojik tedavi göreceğim gerçekten." "Kendim için, senin için, bizim için gerçekten." "Bak doktora gideceğim, belki çocukluktan gelen bir şeyim vardır." "İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum..."

Güllü soruşturmasında perde aralanıyor! Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu

GÖZLER 1 EKİM’DEKİ DURUŞMADA

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in yargılanmasına 1 Ekim’de başlanması bekleniyor. Eski nişanlı Kervan Eminoğlu’nun gündeme getirdiği iddialar ve mesajların dava dosyasındaki yeri, duruşmada yapılacak değerlendirmelerle netlik kazanacak.

Cinayete ilişkin suçlamaları bulunan Gülter’in, mahkeme sürecinde söz konusu iddialara ve dosyadaki delillere ilişkin yapacağı savunma ise merak konusu oldu. Güllü’nün ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin nihai değerlendirme, yargılama sürecinde ortaya çıkacak deliller ve mahkeme kararının ardından netleşecek.

NE OLMUŞTU?

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü soruşturmasında perde aralanıyor! Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın 1 Ekim'de görülmeye başlanacağı öğrenilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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