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Motorine ÖTV zammı! Fiyat gece yarısı değişti

Ağustos ayında motorinde sıfırlanan ÖTV'nin eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılması kararlaştırılmıştı. Düzenleme kapsamında bugün itibarıyla motorine ÖTV'den kaynaklı büyük bir zam geldi. Zammın ardından motorinin fiyatı yeniden 80 lirayı aştı.

Araç sahiplerinin cebini etkileyecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıta bu kez vergiden kaynaklı bir yükseliş oldu.

Ekonomi yönetimi petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası, enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için motorinde ÖTV'yi ağustosta sıfırlamıştı. Motorinde ÖTV, eylülde 3 TL, ekimde ise 6 TL olarak kademeli olarak artırılacağı kararlaştırılmıştı. Eylül ayına girilmesiyle akaryakıta ÖTV zammı geldi.

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MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Bugün itibarıyla motorinde ÖTV, 3 lira olarak uygulanmaya başlandı. Bu tutara yüzde 20'lik KDV'de eklenince motorinin litresinde 3 lira 60 kuruşluk bir artış yaşandı. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Motorine ÖTV zammı! Fiyat gece yarısı değişti
Başlık ResmiMotorine ÖTV zammı! Fiyat gece yarısı değişti

MOTORİN YENİDEN 80 LİRANIN ÜZERİNDE

Zammın ardından motorinin litresi tüm şehirlerde 80 lirayı aştı. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 83,92 TL'ye kadar çıktı.

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1 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa74.3581.0733.79
İstanbul Anadolu74.2180.9333.19
Ankara75.3382.1933.89
İzmir75.6282.4633.79
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