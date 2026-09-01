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Ekonomi

TL, doları ikiye katladı! Dövizde ‘reel kayıp’ büyüyor

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TL, doları ikiye katladı! Dövizde ‘reel kayıp’ büyüyor

Ocak-Ağustos 2026 döneminde ABD doları %12,3 primle “en düşük getiriyi sunan” yatırım aracı oldu. 8 aylık TÜFE’nin %21,8 civarında gerçekleşmesi beklenirken, bu tabloda dolarda reel kaybın %-7,8’e ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde TL’de bekleyenler ise yaklaşık %24 getiri ile hem dolardaki primi ikiye katladı hem de enflasyona karşı koruma sağladı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yılın 8 ayı geride kalırken; 2025 senesini 42,94 TL’den kapatan dolar, ağustos ayını 48,23 TL’den tamamladı. Bu dönemde ABD doları %12,3 primle “en düşük getiriyi sunan” yatırım aracı oldu.

Özellikle Mart-Ağustos döneminde Orta Doğu’daki risklerin de etkisiyle devam eden TCMB’nin sıkı para politikası, TL için koruma kalkanı sağladı.

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TL’DE YÜKSEK GETİRİ

Bu dönemde piyasa fonlaması (%37 olan) politika faizi yerine (%40 olan) koridorun üst bandından gerçekleşti. 8 aylık kümülatif TL getirisi yaklaşık %24’e ulaştı. Böylece TL’de bekleyenler, Ocak-Ağustos 2026 döneminde dolarda bekleyenlere göre 2 kat fazla getiri elde etti.

TL, doları ikiye katladı! Dövizde ‘reel kayıp’ büyüyor
Başlık ResmiTL, doları ikiye katladı! Dövizde ‘reel kayıp’ büyüyor

DOLARDA REEL KAYIP

Bu arada perşembe açıklanacak ağustos enflasyonu ile birlikte 8 aylık dönemde TÜFE’nin %21,8 civarında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu tabloda dolar yatırımcısı, enflasyon karşısında da koruma sağlayamadı. Dolarda sekiz aylık reel kaybın %-7,8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

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2018-2022 DÖNEMİNE DİKKAT

Fon Yöneticisi Onur Kolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2018-2022 yılları arasındaki dönemin 1994 yılından bu yana TL’nin en değersiz kaldığı dönem olduğunu belirterek; “Bu dönem baz alınırsa, TL’de yaşanan normalleşme süreci aşırı değerlenme gibi görülür” dedi.

“TL, AŞIRI DEĞERLİ DEĞİL”

Kur riskini yönetirken tarihsel dağılıma bakmanın önemli olduğunu aktaran Kolat, “TL aşırı değerli değil. 2018-2022 aşırı ucuzdu. 31 Aralık 2023'te ‘TL aşırı değerli’ deyip dolara geçen 100 liranın bugünkü değeri 162 TL. TL faizinde kalanın ise 315 TL... Neredeyse iki katı” ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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