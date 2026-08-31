ABD'ye Hürmüz'de ikinci şok! İran'dan yeni 'MQ-9' hamlesi
İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper İHA'sını daha düşürdüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları, İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu bildirdi.
İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü açıkladı.
İran'ın Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İHA'nın İran Devrim Muhafızları'na ait gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.
Devrim Muhafızları, dün sabah saatlerinde de ABD'ye ait başka bir MQ-9 Reaper'ın Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü duyurmuştu.
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"FİLONUN YÜZDE 25'İ KAYIP" İDDİASI
Öte yandan Washington Post, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran'la savaş sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini ileri sürmüştü.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu kaybın ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine denk geldiği ifade edilmişti.