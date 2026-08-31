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Amedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

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Amedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

Amedspor-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Diyarbakır'da oynanacak. Ligdeki ilk iki maçında 3 puan toplayan Amedspor, 4 puanla yoluna namağlup devam eden Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın A takım düzeyindeki ilk resmi karşılaşması öncesinde maç yayın bilgileri paylaşıldı.

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadele 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmaya Diyarbakır Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek. Sezona Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Amedspor, ikinci haftada Kocaelispor'a 2-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor ise Kasımpaşa beraberliği ve Başakşehir galibiyetinin ardından 4 puanla Diyarbakır'a geldi.

Amedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiAmedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Amedspor-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden takip edilebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler de yayıncı kuruluşun resmi dijital platformlarından abonelikleri kapsamında karşılaşmanın canlı yayınına ulaşabilecek.

Maç öncesindeki son bilgilere göre Amedspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları devam ederken Malinovskyi de sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Bordo-mavililerin yeni transferi Fabinho'nun ise teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde forma giyebileceği belirtiliyor.

Amedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiAmedspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Amedspor-Trabzonspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşma aynı zamanda iki takımın A takım seviyesinde oynayacağı ilk resmi mücadele olacak.

Amedspor sahasında oynadığı sezonun ilk lig maçını kazanırken Trabzonspor ilk iki haftayı yenilgisiz tamamladı. Diyarbakır temsilcisi ikinci galibiyetini almak, bordo-mavililer ise deplasmandan 3 puanla dönerek ligdeki namağlup başlangıcını sürdürmek için sahaya çıkacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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