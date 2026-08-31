'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar! Savunma iş birliği genişliyor

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' kapsamındaki iş birliğini daha da kurumsallaştırma konusunda mutabık kaldı. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda üç ülke, kolektif caydırıcılığı ve savunma kabiliyetlerini güçlendirme kararı alırken, Suudi Arabistan’da bir Sekretarya kurulacağını açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, üç ülkenin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak iradesini teyit ettiği bildirildi.

31 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları katıldı.

MEKKE ANLAŞMASI DAHA DA KURUMSALLAŞTIRILACAK

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın sunduğu çerçeve doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiği belirtildi.

Üç ülkenin, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması amacıyla krizlerin barışçıl yollarla çözülmesini ve gerilimin düşürülmesini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması konusunda adım atılması kararlaştırıldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA SEKRETARYA KURULACAK

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaları desteklemek amacıyla Suudi Arabistan’da bir Sekretarya kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Sekretaryaya ilk olarak Pakistan’dan bir Genel Sekreterin başkanlık edeceği ve söz konusu Genel Sekreterin üç yıl süreyle görev yapacağı açıklandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK ÜRETİM HEDEFİ

Üç ülke, savunma alanındaki iş birliğini yalnızca mevcut mekanizmalarla sınırlı tutmayacak. Açıklamaya göre Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan; savunma sanayisi iş birliği, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

Ayrıca silahlı kuvvetler arasındaki uyumun geliştirilmesi ve ortak savunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, üç ülkenin Mekke Anlaşması’nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

'Mekke Savunma İttifakı'ndan ortak karar! Savunma iş birliği genişliyor

BAKAN FİDAN'DA PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın ilk kurumsal kararlarını aldıklarını ifade etti.

Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında, Mekke Savunma İttifakı’nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık. 🇹🇷🇵🇰🇸🇦

Katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için tekrar hayırlı olsun."

Haberle İlgili Daha Fazlası