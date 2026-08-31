Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir için yeni sezon heyecanı yeniden yükseldi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımın 64. bölümünden tanıtım ve yeni kareler paylaşılırken Cihan ile Alya'nın bu kez Budapeşte'de karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. Dizinin ekranlara dönüşünü bekleyen izleyiciler ise yayın takvimine odaklandı. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı, ne zaman başlıyor?

Uzak Şehir'in sezon arasının ardından ekrana döneceği yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Cihan ve Alya'nın hikayesinde yeni bir dönemin kapısını açacak olan 64. bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtımda hikayenin bir bölümünün Budapeşte'ye taşındığı görülürken Cihan'ın Alya ve Deniz'i Mardin'e götürmek istemesi ikili arasındaki gerilimi yeniden artırıyor. Kanal D'nin yeni yayın dönemi programında da Uzak Şehir'in dönüş tarihi yer aldı.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin sezon arasının ardından yayınlanacak 64. bölümü için henüz iki haftalık bir bekleyiş bulunuyor. Kanal D'nin resmi duyurusunda Uzak Şehir'in yeni sezon başlangıcı 14 Eylül olarak gösteriliyor.

Dizi son olarak 63. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için ekip yeniden sete çıktı ve ardından 64. bölümden ilk görüntüler paylaşıldı.

Uzak Şehir bu akşam var mı, ne zaman başlıyor? 64. bölüm tarihi belli oldu

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir'in 64. bölümü 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Böylece dizi sezon arasının ardından 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Cihan, Alya ve Deniz'in peşinden Budapeşte'ye giderken Alya'nın Mardin'e dönmek istemediği görülüyor.

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