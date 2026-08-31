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Dünya

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek
Fotoğraf Başlığı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbulda toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da başladı.

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Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarını bir araya getiren toplantıda, savunma kapasitelerinin geliştirilmesinden ortak üretime, terörle mücadeleden silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak.

Toplantı, heyetlerin aile fotoğrafı çektirmesinin ardından başladı. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu yer aldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbulda toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek
Başlık ResmiTürkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbulda toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek

Pakistan heyetine Dışişleri Bakanı Dar, Federal Savunma Bakanı Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir; Suudi Arabistan heyetine ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Ruwaili katıldı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek
Başlık ResmiTürkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İstanbul'da toplandı: Ortak savunmada yol haritası belirlenecek

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK ÜRETİM MASADA

Toplantının gündeminde uluslararası güvenlik konularının yanı sıra üç ülkenin savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin artırılması bulunuyor.

Savunma sanayisindeki işbirliğinin ortak üretim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak şekilde derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çalışmaların güçlendirilmesi de değerlendirilecek.

YENİ ÜLKELERİN KATILIMI İÇİN ÇERÇEVE ÇALIŞMASI

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, hafta sonu İngiltere’de yaptığı açıklamada, hangi ülkelerin olduğunu açıklamasa da yetkililerin diğer devletlerin anlaşmaya katılımını kolaylaştıracak bir çerçeve üzerinde çalıştığını duyurdu. 7 Ağustos’ta imzalanan ve üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı bir saldırının hepsine yönelik kabul edilmesini öngören paktı, Bangladeş de incelediğini ve ilgi gösterdiğini bildiren son ülke oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, karşılıklı savunma anlaşmasının Mısır başta olmak üzere diğer bölgesel ülkelere de genişletilebileceğini ifade etmişti.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Toplantıda Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi planlanıyor.

Üç ülkenin anlaşma kapsamında ilerleyen dönemde atacağı adımlara ilişkin yol haritasının da belirlenmesi öngörülüyor.

TRUMP ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu anlaşmayı ülkelerin kendi savunma kapasitelerini artırmaları yönünde cesur bir ilk adım olarak değerlendirerek övmüştü. Öte yandan Pakistan, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması süreçlerinde kritik bir arabuluculuk rolü üstleniyor. Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir, krizin çözüme kavuşturulması amacıyla Washington ve Tahran liderliğiyle temaslarını sürdürüyor.

BİR ÜLKEYE SALDIRI ÜÇÜNE YAPILMIŞ SAYILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma, bölgesel ve küresel ölçekte güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesinin yanı sıra üç ülkenin ortak caydırıcılığının artırılmasını hedefliyor.

Anlaşmanın en dikkat çeken hükümlerinden biri ise taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması. Anlaşma ayrıca uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçıl işbirliği anlayışını paylaşan diğer aktörlerin katılımına da imkan tanıyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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