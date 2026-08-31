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Ekonomi

Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı

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Adana’da 23 yıldır ailesi ile birlikte kavun ve karpuz üretimi yapan Fatih Yıldırım, düşük fiyat vermeleri nedeniyle aracıları devre dışı bıraktı. Hasat ettiği kavunları hale götürmek yerine doğrudan pazarda satışa sunan Yıldırım, böylece hem kendi hem de vatandaşın kazançlı çıktığını söyledi. Kavuna tarlada 8-10 lira fiyat verildiğini belirten çiftçi, pazarda 15-20 liraya sattıklarını, vatandaşın da böylece 25-30 lira vermediğini belirtti.

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönüm alanda kavun yetiştiren Fatih Yıldırım, bu sezon yaklaşık 70 ton ürün bekliyor. 2003 yılından bu yana kavun üretimi yapan Yıldırım, tarlasında yetiştirdiği kavunları aracıya ve hale göndermek yerine ailesiyle birlikte doğrudan pazarda satarak uygun fiyata tüketiciyle buluşturuyor.

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"TARLADA KAVUN İÇİN 8-10 LİRA FİYAT VERİLİYOR"

Kavunlarını yaklaşık 20 yıldır pazarlarda kendisinin sattığını anlatan Fatih Yıldırım, ürünün hale girmeden doğrudan tüketiciye ulaşmasının hem üretici hem de vatandaş açısından avantaj sağladığını ifade ederek, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" dedi.

Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı
Başlık ResmiAracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı

"HEM BİZ HEM VATANDAŞ KAZANIYOR"

Ürünlerini kendilerinin pazara götürmesiyle kar ettiklerini belirten Fatih Yıldırım, "Biz bu şekilde sattığımızda kilosu 15-20 liraya geliyor. Aracı girdiği zaman ise tüketiciye ulaşan fiyat 25 liranın üzerine çıkabiliyor. Böylece biz de kazanıyoruz, vatandaş da daha uygun fiyata kavun alıyor" diye konuştu.

Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı
Başlık ResmiAracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı

"70 GÜNDE ÇIKIYOR"

Kavun yetiştiriciliğinin uzun ve yoğun emek isteyen bir süreç olduğunu anlatan Yıldırım, "Ürün tarlaya düştüğünde yaklaşık 70 gün sonra çıkıyor. 70 gün boyunca çiftçi tarlaya gelip emek etmek zorunda. Bizim burada hasat dönemi yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Bir gün kavun topluyoruz, bir gün pazarda satıyoruz, sonraki gün yeniden topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Aracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı
Başlık ResmiAracıları devre dışı bıraktı, kavunun kilo fiyatı 10-15 lira ucuzladı

"ADETA AKİDE ŞEKERİ GİBİ"

Bölgede yetişen kavunun kendine özgü tadı ve aroması bulunduğunu belirten Yıldırım, özellikle açık tarla üretiminin ürünün lezzetinde etkili olduğunu ifade ederek, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor. Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" dedi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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